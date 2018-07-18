Тотальное чипирование придет в детские сады и школы России. Фото: Александр Ратников

Тотальное чипирование придет в школы и детские сады

В продукты питания для детей "вошьют" маркировку

18 июля, PrimaMedia. Для защиты от фальсификата продукты, поставляемые в школьные столовые и детские сады, будут чипировать. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму, передает ИА AmurMedia.

Законопроект о детском питании, который сейчас разрабатывают в Совете Федерации, подразумевает введение маркировки продуктов. Об этом на круглом столе в газете "Известия" рассказала замначальника отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

"Простыми словами, это чипирование — поднес смартфон и прочитал, что за продукт, из чего и где сделан. Это позволит не только снизить количество фальсифицированной продукции на рынке, но — в идеальном варианте — ликвидировать ее", — пояснила Яновская.

По ее словам, продукты с маркировкой будут поставлять в школьные столовые и детские сады. Как отмечают авторы законопроекта, маркировка продукции не повлияет на ее стоимость.

Кроме того, обсуждаются поправки в законодательство, которые позволят внезапно проводить проверки школ, детских садов, а также организаторов и поставщиков питания. Основное изменение — разрешение прокуратуры для этого не потребуется.

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