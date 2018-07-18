Установки для первого арктического ветропарка загрузили на баржи в речпорту Якутска

Ветроэнергетические установки доставят в Тикси. Фото: ЯкутияМедиа

В течение пяти дней оборудование будет доставлено в Тикси

18 июля, PrimaMedia. В речном порту Якутска завершили погрузку на баржи оборудования для строительства первого арктического ветропарка. Ценный груз доставят до поселка Тикси в течение пяти дней. Напомним, комплектующие для строительства трех установок ветродизельного комплекса — секции башен, гондолы, лопасти, электрооборудование – прибыли в морской порт Владивостока из японской Осаке, и были отправлены в Якутск 12 июля на 18 специализированных автомашинах, а 16 июля они прибыли в столицу республики. Более подробно в фоторепортаже ИА YakutiaMedia.

За строительство экспериментального ветропарка в Арктике взялись РусГидро совместно с японской правительственной компанией по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO).

Компания "РусГидро" планирует направить в строительство — 600-800 млн рублей, японская сторона — 18,6 млн долларов США.

Задача NEDO — проверить в суровых условиях Якутии стабильность этой энергетической системы, влияние на нее ветров, перепадов в температурах, выяснить колебания спроса.

Компоненты трех ветряных энергетических установок (ВЭУ) начали свой путь из Японии, и в начале июля прибыли в морской порт Владивостока. А 16 июля они по дороге были доставлены в столицу республики. Сегодня оборудование с самого утра начали погрузку на две грузовые баржи в речном порту для отправки в Тикси.

— До арктического поселка груз будет идти по графику пять дней, если в пути не встретятся какие-либо препятствия. Воды, говорят много на Лене, думаю, что доставят в срок, — поделился представитель компании "РусГидро".

Уже до конца этого года будут смонтированы ветряки. В 2019 году ветряные установки будут дополнены тремя дизелями для обеспечения более стабильной работы, системами аккумулирования электроэнергии и автоматизированного управления.

После этого начнут эксперимент, который продлится в течение года.

Отметим, что в Булунском улусе, где районным центром является Тикси, основу электроэнергетики составляют локальные источники малой генерации.

Всего в Якутии находятся 144 дизельные электростанции, для которых ежегодно завозится около 70 тысяч тонн дизельного топлива. Применение совремнных систем способно снизить на 20% расход дизельного топлива.

Напомним, что меморандум о сотрудничестве между РусГидро, NEDO и Республикой Саха (Якутия), а также договор о совместной деятельности между АО "Сахаэнерго" и компанией Takaoka Toko, являющейся организатором проекта с японской стороны, был подписан в Москве в феврале 2018 года.

В соответствии с подписанными документами, основное оборудование предоставляется японской стороной на безвозмездной основе, в свою очередь РусГидро обеспечивает логистические и строительно-монтажные работы. Эксплуатировать комплекс будет АО "Сахаэнерго", являющееся дочерним обществом ПАО "Якутскэнерго" и входящее в группу РусГидро.



