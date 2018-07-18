Спорт. 09:45
Марафон. Фото: ИА PrimaMedia

Люди не должны страдать от перекрытия дорог на время марафона «Мосты Владивостока» - мэр

В сентябре центральные улицы снова закроют для движения из-за массового забега

18 июля, PrimaMedia. Глава Владивостока провел совещание по подготовке к международному марафону "Мосты Владивостока", который пройдет в краевом центре 22 сентября. В обсуждении приняли участие представители органов городской и краевой администрации, Тихоокеанского флота, УМВД РФ по Владивостоку и Приморскому краю, а также организаторы мероприятия – беговой клуб "RunDNSRun", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как рассказала исполнительный директор бегового клуба Ольга Гаева, маршрут этого марафона сертифицирован Ассоциацией международных марафонов и пробегов. Организованный для профессионалов и любителей, марафон пройдет по живописной трассе острова Русский, мостам Русский и Золотой с финишем на центральной площади города. На данный момент зарегистрировано уже 1, 5 тысячи человек, из которых половина иностранцы – представители десяти стран.

"Международный марафон пройдет во Владивостоке в третий раз. Это одно из самых масштабных беговых событий нашего города. Забег уже хорошо известен за рубежом в странах АТР и привлекает большое количество иностранных участников, — отметила Ольга Гаева. — В 2017 году участие в забеге приняло около 2 тысяч спортсменов из 18 стран. Для участников доступны дистанции 5, 21 и 42 км, а также один километр – для детей".

Участники совещания более детально обсудили маршрут марафона, максимальное время пробежки спортсменов и создание альтернативных объездных путей для автомобилистов Владивостока. Представители бегового клуба заверили представителей полиции и мэрии, что детальная схема организации движении на день проведения марафона уже практически закончена, а безопасность участников будет обеспечена должным образом.

Виталий Веркеенко подчеркнул, что марафон "Мосты Владивостока" необходимо провести, не нарушая жизнедеятельности города и минимизировав неудобства для жителей, связанные с перекрытием городских дорог.

"Вы знаете мое отношение к перекрытию дорог во Владивостоке. Но при этом мы говорим о том, что город становится центром международного сотрудничества и открыт для масштабных мероприятий, после которых о нем узнают далеко за его пределами. "Мосты Владивостока" — отличный проект, но за последние месяцы городские улицы перекрывались около десяти раз по причине проведения различных мероприятий, причинив жителям неудобства. Поэтому необходимо заранее детально подойти к подготовке и организации альтернативных объездных путей, минимизировав неудобства для горожан. Организация международного марафона должна быть системной и заблаговременной", — сказал мэр.

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