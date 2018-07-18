Три из четырех заправок в России недоливают топливо

18 июля, PrimaMedia. Федерация автовладельцев России выяснила, что 76% участников "топливного рынка" недоливают бензин. В качестве меры наказания для таких АЗС в Росстандарте подготовили законопроект о введении оборотного штрафа за недолив на заправках. Сейчас подобные штрафы выписывают АЗС, на которых продают некачественное топливо, сообщает ИА AmurMedia.
Штраф за недолив составит один процент от суммы выручки АЗС за предыдущий год. Отмечается, что с конца января 2018 года аналогичные штрафы получили 50 АЗС на сумму свыше 28 млн рублей за паленое топливо.
Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) провела собственное исследование и выявила недолив топлива на 76% автозаправочных станций. Меньше всего таких нарушений на АЗС крупных нефтекомпаний, больше всего нарушений — у частных АЗС.
ФАР проверила более 34 АЗС, точнее — их брендов (пять заправок вертикально интегрированных нефтяных компаний — ВИНК, 21 заправку федеральных и региональных сетей и восемь мелкосетевых или частных АЗС в 13 регионах. На каждой пятой ВИНК недолив составил недолив 1,63% — допустимая цифра, на уровне погрешности. Недолив среди федеральных и крупных региональных сетей составил почти 5% (недоливают четыре из пяти АЗС). Мелкосетевые и частные недоливают все — средний недолив составил 5,66%.
В качестве примера, ФАР приводила вопиющий случай на АЗС в Краснодарском крае — одна из заправок продавала литр Аи-95 по 44,7 рубля, недолив составил более 19 процентов. Фактически потребители приобретали топливо по цене 55,21 рубля за литр.