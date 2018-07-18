Юрий Трутнев: приток иностранных инвестиций на Дальний Восток за пять лет вырос в 15 раз

Юрий Трутнев. Фото: ИА PrimaMedia

Доля макрорегиона в общероссийском объеме выросла с 2 до 30%, сообщил полпред президента в ДФО

18 июля, PrimaMedia. За прошедшие пять лет приток иностранных инвестиций на Дальний Восток вырос в 15 раз, доля макрорегина в общероссийском объеме вложений из-за рубежа выросла с 2 до 30%. Об этом заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

"Доля Дальнего Востока по притоку прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию Российской Федерации за последние пять лет увеличилась в 15 раз: с 2% в 2013 году до 30% в 2017 году. Мы сегодня уверенно лидируем. Все эти тенденции продолжаются в 2018 году. По итогам первого квартала 2018 года рост инвестиций в основной капитал — 11,5%. Опережающими темпами растут объемы строительства — за 5 месяцев 2018 года — 9,3%", — заявил Юрий Трутнев.

На Дальнем Востоке с помощью инструментов новой экономической политики – ТОРов, СПВ, целевой государственной инфраструктурной поддержки – запущено 1375 проектов с объемом инвестиций 3,8 трлн рублей. Об этом заявил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Полпред отметил, что работа по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина по ускорению развития Дальнего Востока продолжается.

"У нас сегодня 18 территорий опережающего развития создано на Дальнем Востоке, Свободный порт действует в пяти регионах. На них реализуется 1375 проектов с общей суммой инвестиций на 3,8 трлн рублей и созданием 127 тысяч новых рабочих мест до 2025 года. 129 предприятий с общим объемом инвестиций 140 млрд рублей уже сданы. Создано 11,5 тысяч новых рабочих мест", — рассказал Юрий Трутнев.

Заседание подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева прошло в Москве во вторник, 17 июля. В заседании приняли участие министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, руководство Минвостокразвития, представители дальневосточных регионов, институтов развития Дальнего Востока, инвесторы.