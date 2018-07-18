ВАРПЭ хочет провести чрезвычайную рыбную конференцию

Конференция. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Трудовые коллективы обеспокоены возможным изменением «исторического принципа» закрепления квот

18 июля, PrimaMedia. ВАРПЭ рассматривает вопрос о проведении Всероссийской чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Основанием для созыва уже второй раз в течение 2018 года представителей рыбопромышленных предприятий стали обсуждаемые в правительстве РФ по инициативе ООО "Российская рыбопромышленная компания" предложения по изменению базовых принципов принятого в 2016 году Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

"В ВАРПЭ поступают обращения экипажей рыбопромысловых судов Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнов. Трудовые коллективы обеспокоены возможным изменением "исторического принципа" закрепления квот, потому что это означает разрушение законодательных основ стабильной работы десятков тысяч человек в отдаленных прибрежных регионах России", — подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев.

На Всероссийской конференции планируется обсудить действия органов государственной власти после состоявшегося в феврале IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, а также итоги работы Федерального агентства по рыболовству по перезаключению договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул, что "легитимность участников Всероссийской чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса не будет поставлена под сомнения, так как делегаты конференции будут выдвинуты на собраниях избранных делегатов IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, которые состоятся совместно с заседаниями органов управления региональных рыбацких ассоциаций и профсоюзных организаций".

"Дата проведения конференции будет определена с учетом решений региональных собраний делегатов, — заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, — но вполне возможно, что люди соберутся уже в сентябре, потому что обеспокоенность в отрасли чрезвычайно высокая".