Счетная палата назвала три критичных минуса законопроекта о пенсионной реформе. Фото: С сайта Счетной палаты РФ

Счетная палата назвала три критичных минуса законопроекта о пенсионной реформе

Проект закона необходимо доработать, заявили в ведомстве

18 июля, PrimaMedia. В Счетной палате РФ назвали три критичных недостатка законопроекта о пенсионной реформе. Проект закона нуждается в доработке, заявили в ведомстве, передает ИА AmurMedia.

Счетная палата тщательно проанализировала законопроект о повышении пенсионного возраста и не обнаружила в нем "расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции". С документом за подписью руководителя ведомства Алексея Кудрина ознакомилась Русская служба "Би-би-си".

В ведомстве назвали три главных недостатка законопроекта. Первый из них — законопроект не дает понимания о том, при каких условиях пенсионная система будет считаться сбалансированной и финансово устойчивой в долгосрочной перспективе.

Второе — законопроект не дает прогнозов о том, как изменится количество получателей пенсий. Отсутствие этих данных не позволяет оценить как изменится численность пенсионеров с учетом намеченных мер по повышению продолжительности жизни.

И третье — в законопроекте не прописан механизм увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, в то время как главной целью реформы преподносится именно рост пенсионных выплат россиян.

Напомним, поддержку пенсионной реформе выразили власти 77 регионов страны. В то же время, повышение возраста выхода на пенсию осуждает подавляющее большинство россиян — 89%.

В России пройдет более жесткий вариант повышения пенсионного возраста, чем в большинстве других стран, уже прошедших этот путь. Об этом ранее заявили в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Действительно, многие страны уже пенсионный возраст повысили, но в более мягком формате", — заявил председатель комитета Ярослав Нилов на заседании комитета.

По его словам, "в большинстве стран, принявших решение о повышении пенсионного возраста, его реализация происходила более плавными темпами по два — шесть месяцев в год".

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