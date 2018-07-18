Русскую Рыбопромышленную Компанию возглавит Федор Кирсанов

Рыбодобывающий флот. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

РРПК приписывают инициативу по отмене исторического принципа распределения квот, против которой выступают остальные рыбаки

18 июля, PrimaMedia. Бывший заместитель генерального директора ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" Федор Кирсанов c 1 августа 2018 года возглавит компанию вместо ушедшего с поста Андрея Титеркина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение ООО "РРК". РРПК является одним из ведущих участников рынка рыбодобычи на Дальнем Востоке, управляя крупными предприятиями "ТУРНИФ", "ИНТРАРОС", "Совгаваньрыба" и т.д. РРПК приписывают инициативу по отмену исторического принципа распределения квот, которую сейчас активно продвигает правительство.

Федор Кирсанов обладает более чем 10-летним опытом работы на руководящих должностях, включая работу генеральным директором и председателем правления ЗАО "Золотодобывающая компания "Полюс". В 2005 году получил степень МВА в Fox School of Business & Management (Филадельфия, США).

Основными владельцами ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК) до апреля 2018 года были Глеб Франк (зять миллиардера Геннадия Тимченко, сын бывшего министра транспорта РФ и генерального директора "Совкомфлота" Сергея Франка) и Максим Воробьев (сын зампреда Совета Федерации и брат губернатора московской области). 17 апреля Воробьев вышел из числа учредителей РРПК, продав свою долю Франку, которому в настоящее время принадлежит 89,95% уставного капитала общества. Отметим также, что бывший гендиректор РРПК Андрей Тетёркин являлся членом "рыбной" комиссии правительства РФ.

В настоящее время в холдинг, управляемый РРПК, входят ранее приобретенные Франком и Воробьевым ОАО "ТУРНИФ", ЗАО "Интрарос", ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", ООО "Имлан" и ООО "Пелагиаль". Флот холдинга – 14 судов различного типа, основные объекты промысла — минтай (14,5% долей квот в ДВ-бассейне) и тихоокеанская сельдь (около 10% общероссийского вылова).

Напомним, что именно РРПК приписывают инициативу по изменению базовых принципов принятого в 2016 году Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", которые ударят по рыбакам России. По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, сегодня трудовые коллективы рыболовецких компаний Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнов обеспокоены возможным изменением "исторического принципа" закрепления квот, потому что это означает разрушение законодательных основ стабильной работы десятков тысяч человек в отдаленных прибрежных регионах Россию. Эти обращения стали причиной созыва внеочередного созыва собрания членов ассоциации, на котором планируется вынести оценку действиям правительства и инициативам "русской рыбопромышленной компании".