Русскую Рыбопромышленную Компанию возглавит Федор Кирсанов

18 июля, PrimaMedia. Бывший заместитель генерального директора ООО "Русская Рыбопромышленная Компания" Федор Кирсанов c 1 августа 2018 года возглавит компанию вместо ушедшего с поста Андрея Титеркина, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение ООО "РРК". РРПК является одним из ведущих участников рынка рыбодобычи на Дальнем Востоке, управляя крупными предприятиями "ТУРНИФ", "ИНТРАРОС", "Совгаваньрыба" и т.д. РРПК приписывают инициативу по отмену исторического принципа распределения квот, которую сейчас активно продвигает правительство.
Федор Кирсанов обладает более чем 10-летним опытом работы на руководящих должностях, включая работу генеральным директором и председателем правления ЗАО "Золотодобывающая компания "Полюс". В 2005 году получил степень МВА в Fox School of Business & Management (Филадельфия, США).
Основными владельцами ООО "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК) до апреля 2018 года были Глеб Франк (зять миллиардера Геннадия Тимченко, сын бывшего министра транспорта РФ и генерального директора "Совкомфлота" Сергея Франка) и Максим Воробьев (сын зампреда Совета Федерации и брат губернатора московской области). 17 апреля Воробьев вышел из числа учредителей РРПК, продав свою долю Франку, которому в настоящее время принадлежит 89,95% уставного капитала общества. Отметим также, что бывший гендиректор РРПК Андрей Тетёркин являлся членом "рыбной" комиссии правительства РФ.
В настоящее время в холдинг, управляемый РРПК, входят ранее приобретенные Франком и Воробьевым ОАО "ТУРНИФ", ЗАО "Интрарос", ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", ООО "Имлан" и ООО "Пелагиаль". Флот холдинга – 14 судов различного типа, основные объекты промысла — минтай (14,5% долей квот в ДВ-бассейне) и тихоокеанская сельдь (около 10% общероссийского вылова).
Напомним, что именно РРПК приписывают инициативу по изменению базовых принципов принятого в 2016 году Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", которые ударят по рыбакам России. По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, сегодня трудовые коллективы рыболовецких компаний Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнов обеспокоены возможным изменением "исторического принципа" закрепления квот, потому что это означает разрушение законодательных основ стабильной работы десятков тысяч человек в отдаленных прибрежных регионах Россию. Эти обращения стали причиной созыва внеочередного созыва собрания членов ассоциации, на котором планируется вынести оценку действиям правительства и инициативам "русской рыбопромышленной компании".