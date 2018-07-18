В вузах России ликвидируют военные кафедры

Студенческий билет. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Соответствующий законопроект поддержала Госдума РФ

18 июля, PrimaMedia. В скором времени в высших учебных заведениях России ликвидируют военные кафедры. Законопроект на эту тему приняла в первом чтении Госдума РФ, сообщает ИА SakhalinMedia.

В настоящее время российские студенты обучаются в учебных военных центрах, на факультетах военного обучения и на военных кафедрах. 83 военные кафедры в российских вузах подготавливают офицеров и солдат запаса по десяткам военных специальностей.

В новом законопроекте предлагается унифицировать процесс военного обучения: вместо кафедр и факультетов студентов будут обучать военным премудростям в единых военных учебных центрах. Как заявил депутат Госдумы РФ Владимир Шаманов, целью законопроекта является повышение эффективности управления учебным процессом. Кроме того, Шаманов сообщил, что объем военной подготовки для студентов будет увеличиваться, не планируется сокращать и преподавательский состав. А заместитель министра обороны РФ Николай Панков сказал, что уровень военной подготовки студентов будет в результате реформы оставаться на столь же высоком уровне. Данная идея была согласована с ректорами вузов, которые не внесли в законопроект ни одного замечания.