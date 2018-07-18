Пенсия в "Примсоцбанке": надежно, быстро, с выгодой. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Пенсия в «Примсоцбанке»: надежно, быстро, с выгодой

Банк предлагает пенсионерам получить бесплатные пенсионные карты МИР

18 июля, PrimaMedia. "Примсоцбанк" предлагает пенсионерам получить бесплатные пенсионные карты МИР. Помимо безвозмездного выпуска и обслуживания, по карте доступно бескомиссионное снятие наличных в банкоматах любых банков, 5% доход на остаток по карте, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Чтобы оформить карту, потребуется посетить любой удобный офис "Примсоцбанка", там же можно будет написать заявление на перевод пенсии. Обращение в другие инстанции не потребуется – банк возьмёт все необходимые действия на себя.

"Карта сделает получение пенсии максимально удобным. Во-первых, деньги будут автоматически приходить на карту, не придётся куда-то ходить или стоять в очередях. Во-вторых, не нужно искать "свой" банкомат, чтобы снять деньги, — рассказал начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Андрей Грудинин. — Вы можете каждый месяц снимать до 150 тысяч рублей в банкоматах любых банков без комиссии, в том числе за рубежом".

Карта доступна для оформления мужчинам и женщинам в возрасте от 59 и 54 лет соответственно. Выпуск и обслуживание — бесплатно.

Подробные условия по банковским картам "Примсоцбанка" можно узнать во всех офисах и на сайте банка, а также по номеру единой справочной службы 8-800-200-42-02.

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