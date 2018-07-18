Спектакль "Там же, тогда же". Фото: http://maximaverin.ru/

Спектакль «Там же, тогда же» покажут во Владивостоке

В постановке сыграют известные актеры Максим Аверин и Анна Якунина

18 июля, PrimaMedia. Максим Аверин и Анна Якунина сыграют в лирической истории "Там же, тогда же", по роману Бернарда Флейда. Спектакль покажут во Владивостоке 8 сентября, в Fesco Hall, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Однажды в маленькой гостинице встречаются двое.. Так начинается роман, который длится четверть века. Все меняется в жизни, все проносится и исчезает, но постоянно лишь одно, они встречаются в следующем году в том же месте.

Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же, тогда же.

  • Продюсер Анастасия Могинова
  • Режиссер Мирослав Малич
  • Художник Андрей Климов
  • Композитор Иван Замотаев

Начало спектакля в 19.00.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. Билеты в городских кассах и приложении "ВКонтакте".

Справки по телефонам: 200-20-29, 251-78-38, 272-00-00.

Для зрительской аудитории 16+.

Афиша

Афиша. Фото: предоставлено организаторами

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Лидия Василенко: В современном театре зритель поучаствует, даже с протестом

11 июля, 20:10

Юным приморцам показали поучительный спектакль о правилах пожарной безопасности

29 июня, 14:35

Картина дня

Мэр Владивостока объявил о закрытии мусоросжигательного завода на Второй речке

17 июля, 22:20

Вернувшийся к истокам владивостокский "Луч" неудачно начал первенство ФНЛ

17 июля, 19:10

В Японском море нашли крейсер "Дмитрий Донской", затонувший после Цусимского сражения

09:45

Люди не должны страдать от перекрытия дорог на время марафона «Мосты Владивостока» - мэр

17 июля, 11:25

Через четыре года аэропорт Владивостока могут временно закрыть

17 июля, 18:05

Дело о злоупотреблении полномочиями экс-замначальников ГУФСИН по Приморью передано в суд
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах «Билайн»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia