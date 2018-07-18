Книжный маркет и концерты: Владивосток зовет на День Нептуна. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Книжный маркет и концерты: Владивосток зовет на День Нептуна

Горожане смогут увидеть театрализованное представление, будет организована работа 20 локальных площадок

18 июля, PrimaMedia. Целая серия культурных, познавательных и праздничных мероприятий пройдет во Владивостоке в дни работы Международного дальневосточного морского салона-2018. Мероприятия пройдут на различных городских площадках, стать их участниками приглашают всех жителей и гостей города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В среду, 25 июля, с 18.00 до 21.00 в Театральном сквере традиционно пройдет вечер исполнителей авторской песни, посвященный памяти Владимира Высоцкого.

Также в среду, 25 июля, с 18.00 до 21.00 на Спортивной набережной (зона амфитеатра) состоится вечер бардовской песни, посвященной памяти автора-исполнителя Сергея Булгакова.

В субботу, 28 июля, с 14.00 до 18.00 на территории Спортивной набережной (нижняя площадка у фонтана) состоится городское мероприятие "День Нептуна", в рамках которого пройдет тематическая концертная программа, театрализованное представление "Шествие Нептуна", будет организована работа 20 локальных площадок.

В субботу, 28 июля, на Спортивной набережной будет работать Книжный маркет "Море, Море..". По замыслу организаторов, Книжный маркет "Море, Море…" − это "реверанс книгам, которые так приятно читать в одиночестве, ранним утром, на берегу..."

Участниками Книжного маркета станут издательства "Рубеж", "Валентин", Niding.publ.UnLTd, "Камчатпресс", "Русский остров", книжные магазин "Владкнига", "Луна и грош", "Убежище 14", "Хлебозавод", "Заря" и другие.

В рамках книжного маркета пройдут спецпроекты: "Выставка иллюстраций владивостокских художников", "Выставка корейской литературы от Библиотек Владивостока и открытый урок корейского языка".

Также в рамках Книжного маркета состоятся:

— ретроспектива книг приморских авторов — "Кот Бродского";

— круглый стол "Мой книжный магазин и читатель − место встречи или шоссе в никуда?";

— чтение пьесы Виктории Костюкевич "Протуберанцы";

— презентация комикса "Невельской": диалог с магазинами комиксов и блогерами;

— презентация поэтической линейки одежды поэта Ивана Ахмадиева (чтение стихов + дефиле).

В воскресенье, 29 июля, с 14.00 до 16.00 на территории Спортивной набережной (амфитеатр) пройдет праздничная концертная программа, посвященная Дню Военно-Морского флота России. Участниками концертной программы станут лучшие творческие коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Традиции и современность".

До 29 июля в выставочных залах "Артэтаж" (Океанский пр., 9, ул. Адмирала Фокина, 25) продолжит свою работу городская выставка – фотопроект "Посмотри на Владивосток — 2017".

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