Почти 1,5 тысячи студентов-медиков работают в больницах и поликлиниках Приморья. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

В учреждениях для ребят подготовлены не только рабочие места, но и в ряде территорий – служебное жилье для проживания на время практики

18 июля, PrimaMedia. 1488 студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) проходят производственную практику в краевых учреждениях здравоохранения. Будущие врачи осваивают новые навыки и умения, практикуются в оказании первичной медицинской помощи, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Всего в этом году на практику вуз направил 2062 студента. Это обучающиеся по специальности “лечебное дело”, “педиатрия”, “стоматология”, “медико-профилактическое дело” и “медицинская биохимия”. 1488 ребят направлены в учреждения здравоохранения, подведомственные департаменту здравоохранения Приморья. Еще 574 студента проходят практику в других регионах, откуда направлялись на обучение, а также в федеральных клиниках", – сообщила проректор ТГМУ Лидия Транковская.

В департаменте здравоохранения Приморского края отметили, что в лечебных учреждениях для ребят подготовлены не только рабочие места, но и в ряде территорий – служебное жилье для проживания на время прохождения практики. Отметим, практика организована в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края".

"Ребятам предоставили места почти 100 медицинских учреждений – от Хасана до Пластуна. Они ухаживают за больными, а также помогают среднему и младшему медперсоналу. Для каждого свой блок работы. Четверокурсники, например, уже пробуют работать наравне с врачами – учатся ставить точный диагноз", – обозначили в ведомстве.

Ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов отметил, что максимально ранняя адаптация студентов, знакомство с тем учреждением, в котором предстоит трудиться в будущем, – все это способствует подготовке высококлассного специалиста.

"Каждый из наших студентов нацелен на конечный результат – на получение знаний и навыков в своей профессии. Мы в свою очередь заинтересованы, чтобы будущий врач уже сегодня определился с направлением, в котором будет трудиться. Очень многое здесь зависит от наставника", – подчеркнул ректор.

Напомним, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным 4 июля в Кремле глава края Андрей Тарасенко назвал кадровую политику в образовании и здравоохранении одним из ключевых направлений социально-экономического развития Приморья.

Сегодня департамент здравоохранения совместно с профильным вузом работают над реализацией ряда мероприятий по кадровой политики в отрасли. Это и ярмарки содействия трудоустройства выпускников и, конечно же, целевая работа с руководителями медицинских учреждений, куда пойдут работать выпускники.

Система приморского здравоохранения укомплектована врачами лишь на 60%, поэтому региональная власть в первую очередь заинтересована в выстраивании эффективных связей между выпускниками и работодателями. Наиболее востребованы сейчас участковые терапевты, врачи-педиатры, а также узкие специалисты (врачи-анестезиологи-реаниматологи и другие).