Обязать торговые точки продавать воду по 15 рублей намерены в России из-за грязной воды. Фото: Антон Балашов

Обязать торговые точки продавать воду по 15 рублей намерены в России из-за грязной воды

Цена должна быть фиксированной за полулитровую бутылку, пояснили в Госдуме

18 июля, PrimaMedia. Депутат фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обязать торговые точки в России реализовывать питьевую воду по зафиксированной государством цене — 15 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. В качестве аргумента приводится тот факт, что, согласно данным исследования, каждый десятый житель России пьет грязную воду, не соответствующую нормам безопасности, сообщает ИА AmurMedia.

"Мной разрабатывается законопроект об обеспечении граждан РФ доступной качественной питьевой водой. Суть разрабатываемого законопроекта состоит в том, чтобы закрепить обязанность торговых объектов по обязательному наличию в ассортименте бутилированной питьевой воды по зафиксированной государственной цене. <...> Прошу вас дать оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации", — говорится в письме Власова на имя Голиковой, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что методы очистки, которые используются на водоочистных сооружениях во многих городах России, оставляют желать лучшего и не обеспечивают должную безопасность питьевой воды. В России, по данным Роспотребнадзора, у 10% россиян отсутствует доступ к качественной питьевой воде, привел аргумент политик, указав, что подобная инициатива уже реализована в ряде стран, в частности -Турции.

Как ранее сообщало информагентство, Роспотребнадзор назвал регионы России с самой грязной питьевой водой. По данным ведомства, безопасной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности обеспечены лишь около 90% россиян.

Список антилидеров-регионов с грязной питьевой водой возглавила Вологодская область, где менее половины населения области обеспечены чистой питьевой водой, а 55% жителей вынуждены подвергать свое здоровье риску и пить воду, не соответствующую требованиям безопасности. За Вологодской следуют Костромская и Курганская области, а также Карачаево-Черкесская республика, в которых треть населения пьет грязную воду. В остальных регионах чистой питьевой водой обеспечено порядка 70% населения.

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