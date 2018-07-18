Судьбу 12 млн рублей на фильтры для "Спецзавода № 1" предлагается прояснить

Спецзавод №1. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Ну а само закрытие скандального спецзавода следует взять на общественный контроль, считает депутат ЗС ПК Алексей Козицкий

18 июля, PrimaMedia. Глава Владивостока Виталий Веркеенко объявил о решении закрыть промышленную площадку "Спецзавода №1" в районе Второй речки, на черный дым от которой уже долгое время жалуются местные жители и общественники. Ранее с таким предложением неоднократно выступал депутат Законодательного собрания Приморского края от партии "Справедливая Россия", сообщает ИА PrimaMedia.

В своем последнем обращении на имя главы Владивостока Виталия Веркеенко депутат ЗС ПК в частности писал: "Убежден, что работа "Спецзавода №1" должна быть приостановлена до полного устранения угроз жизни и здоровью жителей, а далее — поставлена под строгий общественный и технический контроль. Необходимо организовать круглосуточный мониторинг, видеонаблюдение над всеми технологическими процессами предприятия, контролировать объемы поступающих на предприятие отходов, проводить круглосуточные замеры атмосферных выбросов (тяжелые металлы, токсины, РМ2.5 и т.д.). Также полагаю, что в ближайшие 2-3 года производственные мощности предприятия должны быть вынесены за пределы жилой и коммерческой застройки Владивостока".

— Это победа всех горожан, всей общественности, которая протестовала, настойчиво требовала реального решения проблемы. И вот результат налицо. Рад, что наши совместные с избирателями и общественностью усилия увенчались успехом, — прокомментировал долгожданную для жителей Снеговой Пади, БАМа и Второй речки новость депутат ЗС ПК, руководитель фракции "Справедливой России" в краевом парламенте Алексей Козицкий. – Я считаю, что это наша общая победа. Жители моего избирательного округа обратились ко мне в приемную, я как депутат постарался подробно и всесторонне попытался разобраться в сложившейся ситуации, в чем мне помогли и мои соратники по партии "Справедливая Россия", и СМИ, ну а глава города, изучив всесторонне вопрос, принял абсолютно правильное решение.

Однако трубить в медные трубы еще рано, считает депутат. Опыт показывает, что процесс закрытия нужно взять на общественный контроль.

— Иначе возможно повторение пройденного: поговорили, сделали громкое заявление, выпустили пар и разошлись. Нельзя допустить того, чтобы заявление о закрытии спецзавода так и осталось заявлением, сделанным, дабы сбить накал недовольства в преддверии выборов. Повторю, нужен тщательный контроль над исполнением принятого решения, — сказал депутат ЗС ПК Алексей Козицкий. — И самое главное! В свое время из бюджета города на очистные фильтры для спецзавода было выделено 12 млн рублей. Но выяснилось, что это проблему не решают, поскольку было неверно разработано техзадание. А ведь эти 12 млн рублей можно было эффективно потратить на нужды города. Наверное, кто-то должен ответить на вопрос, как долго у нас будет продолжаться эра бесконтрольности и безответственности.

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