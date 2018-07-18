Почти 130 тысяч рабочих мест планируют создать на Дальнем Востоке до 2025 года

Совещание. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

На сегодняшний день сданы 129 предприятий с общим объемом инвестиций в 140 млрд рублей

18 июля, PrimaMedia. Около 1,4 тысячи проектов с общей суммой инвестиций в 3,8 трлн рублей реализуются сегодня на территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Об этом заявил председатель правительства РФ – полпред президента РФ Юрий Трутнев на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке, участие в котором принял глава Приморья Андрей Тарасенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

По словам Юрия Трутнева, за первые пять месяцев 2018 года рост инвестиций в основной капитал предприятий Дальнего Востока составил 11,5%.

"Доля Дальнего Востока в прямых иностранных инвестициях, приходящих на территорию РФ, за эти 5 лет увеличилась в 15 раз — с 2% в 2013 году до 30% в 2017-м году. В этом отношении мы сегодня уверенно лидируем. Все эти тенденции продолжаются в 2018 году: рост инвестиций в основной капитал 11,5%; объемы строительства – рост за 5 месяцев 9,3%", – сообщил он.

Полпред президента РФ в ДФО также отметил успехи особых экономических зон Дальнего Востока – территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

"Суммарно здесь реализуется 1375 проектов с общей суммой инвестиций 3,8 трлн рублей и перспективой создания 127 тысяч новых рабочих мест до 2025 года. На сегодняшний день сданы 129 предприятий с общим объемом инвестиций в 140 млрд рублей, на которых создано 11,5 тысяч рабочих мест", – добавил Юрий Трутнев.

Один из вопросов, которые обсудили на совещании, – строительство жилья для сотрудников СК "Звезда" в Приморье. Ранее соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Как отметил в своем докладе руководитель Приморского края Андрей Тарасенко, в Большом Камне запланировано строительство 750 квартир в четырех девятиэтажных жилых монолитных домах в микрорайоне "Солнечный".



Глава Приморья Андрей Тарасенко. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

"Под строительство выбран участок, входящий в территорию опережающего развития "Большой Камень". Сметная стоимость работ составляет более 2 млрд рублей, из них почти 900 млн уже заложены в краевом бюджете на 2018-2020 годы. Сейчас ведем работу по привлечению еще 1,2 млрд рублей", – сообщил глава региона.

Еще один инвестиционный проект касается строительства краболовных судов по программе "Квоты под киль".

"Инвестор намерен построить несколько краболовных судов, предназначенных для вылова и транспортировки живого краба для потребителей в России и Юго-Восточной Азии. Один из краболовов уже начали строить в 2017 году на судоверфи "Пелла", оно будет специализироваться на добыче краба и перевозить его в живом виде", – сообщил руководитель Приморья, добавив, что универсальность будущего судна обеспечит его круглогодичную загрузку и позволит после выборки крабовых квот с небольшими изменениями перейти на работу на других объектах промысла.

Помимо этого, инвестиционным проектом предполагается создание на территории Славянского судоремонтного завода современного судостроительного комплекса – компакт-верфи и организация серийного строительства судов для компаний дальневосточного региона.

Отметим, повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока – одна из приоритетных задач, стоящих перед государством. Для ее решения в макрорегионе по инициативе президента России Владимира Путина созданы специальные механизмы – режим Свободного порта Владивосток и территории опережающего развития, основная цель которых – обеспечить комфортные условия для работы российского и иностранного бизнеса в макрорегионе.

В Приморье на сегодняшний день создано четыре территории опережающего социально-экономического развития: "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". В них зарегистрировано более 70 резидентов, запущено в эксплуатацию пять крупных предприятий. Статус резидента Свободного порта Владивосток получили более 670 компаний края. В целом инвесторы уже вложили в развитие региона около 10 млрд рублей, создано более 4 тысяч рабочих мест.

Кроме того, Приморье уже получило 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию плана социально-экономического развития. На эти средства в течение 3 лет запланировано строительство 18 объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также приобретение учебно-производственного и учебно-лабораторного оборудования для профессиональных образовательных учреждений. Реализовать проекты планируется в 2018-2020 годах.