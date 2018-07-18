Ничего личного: приставы получат доступ к банковским ячейкам россиян. Фото: pixabay.com

У людей остается все меньше лазеек, чтобы спрятать сбережения от глаз взыскателей

18 июля, PrimaMedia. Минюст РФ вынес на общественное обсуждение проект закона, согласно которому приставы смогут заглянуть в банковские ячейки россиян. Таким образом, у людей остается все меньше лазеек, чтобы спрятать от приставов свои накопления, передает ИА AmurMedia.

Если проект закона будет одобрен, сохранить личную тайну в банковской ячейке, как это возможно сейчас, уже не удастся. Сегодня люди могут арендовать в банке сейф и никто не узнает не только о содержимом сейфа, говорят эксперты. Но после принятия закона банкиры будут обязаны дать ответ на запрос, приставов, есть ли такие ячейки у гражданина и что именно в них находится.

На данный момент у приставов есть полномочия найти банковские счета должников, блокировать их или даже списать деньги. При этом, заглядывать в ячейки, задолжавших "по счетам" россиян никто не имеет права.

Документ, вынесенный на "народное" обсуждение, детально разъясняет, какую информацию приставы смогут получать в налоговых органах, а какую — в банках. Так, в налоговой службе приставы смогут получить сведения о том, в каких банках имеются счета должника и узнать реквизиты счетов. У банков же можно запросить данные о счетах, остатках денежных средств на них, договорах по аренде ячеек. Стоит отметить, приставы получат доступ и к сведениям об электронных денежных средствах должников