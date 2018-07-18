В Приморье анонсировали новые отставки глав муниципалитетов

АПК. Фото: ИА PrimaMedia

Эти события в ближайшее время будут формировать информационную повестку в регионе

18 июля, PrimaMedia. Новые отставки в корпусе глав муниципальных образований произойдет в скором времени в Приморье. Кадровые решения анонсировал вице-губернатор по внутренней и информационной политике Дмитрий Братыненко в ходе пресс-конференции выездного заседания Приморского отделения "Союза журналистов России", сообщает ИА PrimaMedia.

Отвечая на вопрос, какие события в ближайшее время будут формировать информационную повестку в Приморье, Дмитрий Братыненко сделал акцент на различные праздники. Например, в этом году Приморский край отмечает свое 80-летие. А кроме того, одним из таких событий информационной повестки вице-губернатор назвал новые отставки в муниципальных образованиях.

"В муниципалитетах главы уже некоторые сложили полномочия. Думаю, в ближайшее время мы увидим ещё несколько (отставок)", — сказал Братыненко.

Вице-губернатор не уточнил, о каких именно территориях идет речь. Причины возможных кадровых решений также неизвестны.

Напомним, по предложению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в отставку ушли несколько глав: Андрей Горелов в Находке, Алексадр Зражевский в Партизанске. С приходом Тарасенко в регион в качестве врио губернатора, досрочно сложил полномочия мэр Владивостока Игорь Пушкарев, свой пост покинул Сергей Овчинников, возглавлявший Хасанский район, по собственному желанию также ушел глава Арсеньева Александр Коваль. В случае с Овчинниковым врио губернатора не скрывал своего критического отношения к нему. Ранее он попросил Сергея Овчинникова покинуть пост главы района. По одной версии, в связи с проблемами с водой в административном центре района – Славянке. Глава Славянки, который, по идее, отвечает за городское поселение, при этом не пострадал. Сам Овчинников заявлял, что уходит с поста, чтобы возглавить президентский штаб в Хасанском районе. Изначально, возможно, условия его ухода и были таковыми. Но потом, как говорится, что-то пошло не так.

Игорь Пушкарев, до сих пор находящийся в СИЗО "Матросская тишина", свой пост покинул как раз в связи со сменой главы региона.

"Для меня было важно осознавать, что в Приморском крае наконец появился грамотный и ответственный руководитель, с приходом которого есть шанс на качественное развитие региона. Я лично знаком с Андреем Владимировичем Тарасенко и благодарен ему за сохранение преемственности в администрации Владивостока и его позицию", — прокомментировал Пушкарев свое решение.

К Зражевскому из Партизанска были вопросы у местных коммунистов, имеющих большинство в гордуме. Врио губернатора, побывав несколько раз в Партизанске, также раскритиковал главу и предложил ему уйти в отставку.

Поступало от главы региона предложение об уходе главе Кавалеровского района Сергею Гаврикову, но тот отказался писать заявление. Тарасенко дал ему время на исправление ситуации. По данным ИА PrimaMedia, есть случаи, когда на позицию врио губернатора по главам пытаются влиять разного рода интересанты из числа местных бизнесменов.