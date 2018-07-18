Пожарные всю ночь тушили пожар на складе во Владивостоке площадью 300 кв. метров. Фото: dpskontrol_125rus

Горела крыша коптильного цеха

18 июля, PrimaMedia. Пожарные Владивостока ликвидировали пожар в коптильном цеху в районе ул. Снеговая. Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

17 июля в 23.04 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре по улице Снеговая.

В 23.13 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев, которые установили, что горит крыша коптильного цеха. В связи с сильным задымлением было принято задействовать звенья газодымозащитной службы.

В 00.43 пожар был локализован, а в 04.49 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров. На пожаре работали 36 человек личного состава и 11 единиц техники. Благодаря слаженной работе спасателей не было допущено перехода огня на соседние объекты.