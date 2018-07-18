Всем "Спасибо": в Сбербанке рассказали за что дадут повышенные бонусы. Фото: Виталий Гречанюк

Всем "Спасибо": в Сбербанке рассказали за что дадут повышенные бонусы

Программа лояльности банка включает 15 категорий покупок

18 июля, PrimaMedia. Сбербанк раскрыл ставки будущих повышенных бонусов "Спасибо". Программа лояльности Сбербанка включает 15 категорий покупок, за которые владельцы карт смогут получать повышенные бонусы, передает ИА AmurMedia.

Держатели карт Сбербанка с октября смогут получать повышенный кэшбэк бонусами "Спасибо". Бонусы дадут при при оплате отдельных категорий покупок, минимальный кэшбэк составит 1,5% отпокупки, максимальный — 20%. Об этом сообщили в пресс-службе Центра программ лояльности, курирующего программу "Спасибо от Сбербанка".

Максимальный процент от покупки вернут за оплату городского и пригородного транспорта, 15% вернут за покупки в магазинах игрушек. За покупки в шести категориях, в частности "детская одежда", "досуг и развлечения", "такси", владельцам карт начислят по 10% от потраченной суммы.

Кэшбэк в размере 7% получат россияне, "отоварившиеся" в аптеках, а за покупки в супермаркетах вернут всего 1,5%.

Пользователям будут доступны отнюдь не все 15 категорий покупок — клиенты уровня "Огромное спасибо" смогут выбрать только две категории, а обладатели уровня "Больше, чем спасибо" — четыре.

Отмечается, что максимальный размер накопленных бонусов для уровня "Огромное спасибо" составит 3 тысячи рублей за три месяца, а для уровня "Больше, чем спасибо" — 4,5 тысяч рублей.

Кэшбек начислят по курсу 1 "Спасибо" = 1 рубль.

Напомним, в июне Сбербанк объявил об изменениях в программе лояльности "Спасибо". Банк ввел четыре уровня привилегий: "Спасибо", "Большое Спасибо", "Огромное Спасибо", "Больше, чем Спасибо". Каждый уровень отличается количеством начисляемых баллов и возможностями для их использования. В обновленной программе кредитное учреждение также намерено применять элементы геймификации, которые помогут участникам получать дополнительные привилегии в формате игровой механики и объяснят новые правила.

При достижении четвертого уровня у держателей карт появится возможность обменивать бонусы на рубли.

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