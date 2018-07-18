Около 200 объектов уберут из схемы уличной торговли во Владивостоке. Фото: пресс-служба мэрии

Около 200 объектов уберут из схемы уличной торговли во Владивостоке

По словам представителей мэрии, в городе демонтированы практически все незаконные торговые точки

18 июля, PrimaMedia. В приморской столице продолжается реформа уличной торговли. По словам представителей административно-территориальных районов (АТУ), в городе демонтированы практически все незаконные торговые точки. Начальники всех АТУ провели инвентаризацию торговых объектов в своих районах и выявили около 200 таких точек, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Следующая задача – упорядочить существующую схему, исключив из нее объекты, не соответствующие требованиям к размещению, внешнему виду и санитарно-гигиеническому состоянию продукции.

За последние годы схема НТО разрослась с 1,3 тысячи утвержденных мест до почти 4 тысяч палаток и ларьков. Многие из них имеют неприглядный вид и располагаются в пешеходных зонах и даже в автомобильных. Кроме того, товары в некоторых таких торговых точках не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, продукты питания не имеют подтверждающих качество документов – такие сигналы поступают от Роспотребнадзора и Россельхознадзора, сообщил руководитель Советского района Сергей Захарченко.

По поручению главы Владивостока руководители административно-территориальных районов города подали свои предложения, какие объекты не соответствуют требованиям и подлежат исключению из схемы.

"Неудобно расположенные для города НТО будут удалены из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Начальники всех АТУ провели инвентаризацию торговых объектов в своих районах и выявили около 200 таких точек", – отметил заместитель главы города Константин Лобода.

Улица Русская – как раз такой случай. На небольшом участке между автобусной остановкой и стационарными магазинами расположилось более 20 прилавков с овощами, колбасой и халатами. Напротив, через дорогу, слева от кинотеатра, бельевые веревки с товаром натянуты прямо между деревьями, а рядом на пне, импровизированном прилавке, в жаркий полдень разложено парное мясо.

"И где здесь социальные цены? – спросил Виталий Веркеенко. – Где документы на продукцию? Холодильное оборудование работает?"

"Потом включим", – отвернулся продавец.

Выяснилось, что в фургоне, из которого торговали мясом, рефрижератор не работал. Недобросовестные торговцы спешно собирали вещи.

Глава города акцентировал: НТО должны отвечать за качество своего товара и содержать в надлежащем состоянии свою территорию, чтобы вокруг продуктов питания не было пыли и мусора. Кроме этого, без внимания не остались бесхозные брошенные объекты возле торговых точек.

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