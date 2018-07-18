WhatsApp запустит самую востребованную функцию в мессенджерах

WhatsApp получит новую востребованную функцию. Фото: ИА SakhalinMedia

Ранее владельцы сервиса включили возможность создания канала, по аналогии с Telegram

18 июля, PrimaMedia. Поддержка стикеров, по всей видимости, появится и в WhatsApp. Об этом говорят данные паблика WABetaInfo в Twitter. Ресурс также опубликовал примеры стикеров, сообщает ИА SakhalinMedia.

Отмечается, что в актуальной версии WhatsApp стикеров пока нет — скорее всего, они появятся в будущих версиях. Стикеры будут доступны в специальном онлайн-магазине.

WhatsApp beta for Android 2.18.218:

1) Sticker preview!

2) When the WhatsApp Sticker Store has a new updated sticker pack, there will be a green dot on the “+” button.

3) Added the update button.



[STICKERS WILL BE AVAILABLE IN FUTURE - NO RELEASE DATE AVAILABLE!!!] pic.twitter.com/m86vLp28zB 16 июля 2018 г.

Отметим. что стикеры уже давно присутствуют в большинстве мессенджеров. Причем у множества пользователей есть опция создания своих личных наборов с использованием любых изображений.

Напомним, как сообщалось ранее, недавно в WhatsApp появились каналы, аналогичные тем, что есть у его конкурента Telegram. Сообщение о нововведении было опубликовано в блоге мессенджера. Новая функция для групповых чатов называется "Broadcast Only". С ней право отправлять сообщения в ту или иную группу будут иметь только ее администраторы.

"Broadcast Only" уже включена и доступна пользователям по всему миру. Чтобы активировать ее, необходимо зайти во вкладку "Информация о группе", нажать на "Настройки группы", затем на "Отправить сообщения", где следует выбрать пункт "Только администраторы".

WhatsApp это одна из самых популярных в мире систем для мгновенного обмена сообщениями, ей пользуются более 1 млрд жителей планеты. Сервис принадлежит компании Facebook.