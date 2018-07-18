Детям-сиротам в Находке компенсируют аренду жилья

Жилой дом. Фото: пресс-служба администрации Находки

На сегодняшний день в реестре значится 239 человек

18 июля, PrimaMedia. Претендовать на получение ежемесячной компенсации расходов за съем жилья за счет средств краевого бюджета могут в Приморье дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дополнительная мера поддержки социально незащищенных категорий граждан разработана по поручению врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава региона в первые же дни после назначения на должность обратил внимание на проблему обеспечения жильем детей-сирот.

"Купить жилье на вторичном рынке практически невозможно – квартиры по метражу не подходят под условия госзадания. Поэтому принято решение выплачивать компенсации из краевого бюджета за съем жилья до момента, пока не будет предоставлена квартира", – заявил глава региона.

На реализацию дополнительной меры социальной поддержки в бюджете на 2018 год предусмотрели 50 млн рублей. Компенсировать расходы на съемное жилье можно с 1 января 2018 года. Данная выплата предоставляется до момента обеспечения жильем в рамках краевого законодательства.

Как сообщили в отделе по Находкинскому городскому округу департамента труда и социального развития Приморского края, обязательным условием для получения компенсации является включение заявителя в список граждан, имеющих право на обеспечение жильем. На сегодняшний день в реестре значится 239 человек.

Отметим, что право на компенсацию молодые люди получают при условии окончания образовательных учреждений или военной службы по призыву.

Для оформления расходов по найму (поднайму) жилого помещения заявитель представляет следующие документы:

— заявление о предоставлении компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения

— документ, удостоверяющий его личность;

— договор найма (поднайма) жилого помещения, срок действия которого на день подачи заявления не истек;

— документы, подтверждающие внесение платы за жилое помещение, предоставленное по договору найма (поднайма) жилого помещения;

— документы, удостоверяющие регистрацию заявителя по месту жительства или по месту пребывания;

— документ, содержащий сведения о реквизитах банковского счета.

Адреса отделений приема граждан: