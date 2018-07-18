В приморском нацпарке обнаружили труп тигра. Фото: ИА PrimaMedia

Специалисты выясняют причины смерти хищника

18 июля, PrimaMedia. Сотрудники ФГБУ "Национальный парк "Бикин" на территории парка обнаружили труп тигра. Специалисты нацпарка и АНО "Центр Амурский тигр" в ближайшее время отправятся к месту обнаружения животного, чтобы изъять труп и отправить его на экспертизу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Сообщение о том, что в заломе на реке Бикин обнаружили труп амурского тигра, поступило утром 18 июля. Сотрудники ФГБУ "Национальный парк "Бикин" в ходе очередного рейда увидели среди поваленных деревьев труп хищника. О находке уже сообщили в отдел полиции Пожарского района, а также в АНО "Центр Амурский тигр".

– Наша со специалистами АНО "Центр Амурский тигр" главная задача – выяснить причины смерти хищника. Если он стал жертвой браконьеров, в этом будет разбираться полиция. Тем не менее, нам безумно жаль, что одним полосатым хищником стало меньше. Надеемся, мы сможем выяснить, почему это произошло, – сообщил директор ФГБУ "Национальный парк "Бикин" Алексей Кудрявцев.

– Бывают случаи, что тигры гибнут при переправе через водные препятствия, это связано с физическими особенностями тела, так как тигр не может высоко над водой поднять голову и при волнении воды захлебывается. С другой стороны река – место, куда часто прячут трупы. Поэтому подождем результатов экспертизы. Кстати, под напором воды труп тигра из залома может уплыть, и такие случаи были, но надеюсь, что специалисты успеют вовремя, – прокомментировал ситуацию генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.