В приморском нацпарке обнаружили труп тигра. Фото: ИА PrimaMedia

В приморском нацпарке обнаружили труп тигра

Специалисты выясняют причины смерти хищника

18 июля, PrimaMedia. Сотрудники ФГБУ "Национальный парк "Бикин" на территории парка обнаружили труп тигра. Специалисты нацпарка и АНО "Центр Амурский тигр" в ближайшее время отправятся к месту обнаружения животного, чтобы изъять труп и отправить его на экспертизу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Сообщение о том, что в заломе на реке Бикин обнаружили труп амурского тигра, поступило утром 18 июля. Сотрудники ФГБУ "Национальный парк "Бикин" в ходе очередного рейда увидели среди поваленных деревьев труп хищника. О находке уже сообщили в отдел полиции Пожарского района, а также в АНО "Центр Амурский тигр".

– Наша со специалистами АНО "Центр Амурский тигр" главная задача – выяснить причины смерти хищника. Если он стал жертвой браконьеров, в этом будет разбираться полиция. Тем не менее, нам безумно жаль, что одним полосатым хищником стало меньше. Надеемся, мы сможем выяснить, почему это произошло, – сообщил директор ФГБУ "Национальный парк "Бикин" Алексей Кудрявцев.

– Бывают случаи, что тигры гибнут при переправе через водные препятствия, это связано с физическими особенностями тела, так как тигр не может высоко над водой поднять голову и при волнении воды захлебывается. С другой стороны река – место, куда часто прячут трупы. Поэтому подождем результатов экспертизы. Кстати, под напором воды труп тигра из залома может уплыть, и такие случаи были, но надеюсь, что специалисты успеют вовремя, – прокомментировал ситуацию генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Новорожденный леопард в зоопарке Владивостока получил "премиальное" имя и опекунов

Новое "пятнистое чудо" появилось на свет в зоопарке "Садгород" во Владивостоке

Статую леопарда на набережной бухты Патрокл предлагают установить жители Владивостока

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в убийствах во Владивостоке

17 июля, 12:00

Семья из трех человек обнаружена мертвой во Владивостоке

04 июля, 17:00

Картина дня

В Приморье анонсировали новые отставки глав муниципалитетов

14:20

В администрации Приморья не могут найти главного по СМИ после ухода Алексея Казакова

17 июля, 14:40

Мэр Владивостока объявил о закрытии мусоросжигательного завода на Второй речке

17 июля, 22:20

Вернувшийся к истокам владивостокский "Луч" неудачно начал первенство ФНЛ

17 июля, 19:10

В Японском море нашли крейсер "Дмитрий Донской", затонувший после Цусимского сражения

17 июля, 11:25

Через четыре года аэропорт Владивостока могут временно закрыть
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах «Билайн»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia