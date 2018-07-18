В администрации Приморья не могут найти главного по СМИ после ухода Алексея Казакова

Алексей Казаков. Фото: ИА PrimaMedia

Месяц поисков кандидата на пост директора департамента информационной политики не дал результата

18 июля, PrimaMedia. Пост директора департамента информационной политики Приморского края пустует уже месяц, с момента ухода с должности Алексея Казакова. До сих пор не удалось найти подходящую кандидатуру. Об этом заявил вице-губернатор Дмитрий Братыненко, курирующий внутреннюю и информационную политику, в ходе пресс-конференции выездного заседания Приморского отделения "Союза журналистов России" сегодня, 18 июля, передает ИА PrimaMedia с мероприятия.

Напомним, Алексей Казаков, возглавлявший департамент информационной политики с февраля 2015 года, покинул пост 19 июня. По словам самого Казакова, он планирует заниматься гуманитарными проектами.

Справка: КАЗАКОВ Алексей Викторович имеет высшее образование по специальности "Политология". В 1996 году окончил Дальневосточный государственный университет, окончил аспирантуру ДВГТУ в Тихоокеанском институте политики и права (1998). Работал в департаменте прессы и информации администрации Приморского края, где прошел трудовой путь от специалиста до пресс-секретаря губернатора Приморья Евгения Наздратенко.

С 2002 по 2004 год был заместителем главного редактора делового еженедельника "Конкурент", с 2004 по 2008 год руководил управлением пресс-службы главы администрации города Владивостока.

В 2008 — 2011 работал на должности заместителя генерального директора в медиахолдинге PrimaMedia. С 2011 по 2014 год был руководителем Регионального медиацентра ФГУП РАМИ РИА Новости во Владивостоке. Являлся руководителем оргкомитета первого Дальневосточного МедиаСаммита, который прошел во Владивостоке 3-4 июня 2014 года. С февраля 2015 года по июнь 2018 года возглавлял департамент информационной политики Приморского края.

После его ухода некоторые городские СМИ объявили, что вакансию займет бывший депутат Заксобрания, гендиректор ООО "Время радио" Оксана Рыбалко. Но журналист тут же опровергла эту информацию, заявив, что не согласилась бы.

— На сегодняшний день мы не нашли подходящую кандидатуру на должность директора департамента информполитики, — признал сегодня Дмитрий Братыненко.

По его словам, рассматриваются различные кандидатуры: "Есть приморские, дальневосточные, которые работали здесь, уезжали работать на федеральных каналах, набрались опыта и вернулись развивать наш край".

По данным ИА PrimaMedia, предложения поступали нескольким представителям медиасферы Сахалинской области, где Дмитрий Братыненко также курировал наряду с внутренней политикой информационную. Но, по словам собеседников агентства в Сахалинской области, от должности оба претендента отказались.