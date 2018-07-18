Подпорную стену отремонтировали на улице Астафьева в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

Подпорную стену отремонтировали на улице Астафьева в Находке

Подрядчик уже установил бортовой камень, проезд готовят под асфальтирование

18 июля, PrimaMedia. Строительство протяжённой подпорной стены на улице Астафьева завершено в Находке. При планировании работ учтено пожелание жильцов дома расширить двор. Подрядчик уже установил бортовой камень, проезд готовят под асфальтирование, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Подпорные стены являются достаточно сложными инженерными сооружениями. Их важная функция – предотвратить обрушение грунта. У дома №115 по ул. Астафьева на перепаде высот более 20 лет назад были установлены две п-образные строительные плиты рядом с входом в ливневый колодец, а остальную часть склона выполнили откосом. Потоки воды размывали почву, что вызывало заиливание дождевой канализации, двор дома подтапливало.

Подрядная компания демонтировала обветшавшие конструкции. Для строительства основания подпорной стены протяженностью порядка 80 метров и устройства дренажа был вырыт котлован. На фундамент установлены новые бетонные блоки, произведен монтаж водоотводных лотков.

Заказчиком капитальных работ выступила администрация городского округа. Мероприятие реализовано в рамках муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды в Находкинском городском округе на 2018-2020 годы" на условиях софинансирования из краевого бюджета.

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