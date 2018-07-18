"АвтоВАЗ" представил новую Lada Granta. Фото: С сайта "АвтоВАЗа"

Современная и породистая: "АвтоВАЗ" представил новую Lada Granta

Премьера автомобиля состоится в августе

18 июля, PrimaMedia. "АвтоВАЗ" представил новое поколение популярного в России седана Lada Granta. Премьера первой модели обновленного семейства Granta состоится в августе на Московском международном автомобильном салоне, передает ИА AmurMedia.

Как заявляет "АвтоВАЗ", новый седан сочетает в себе яркий современный дизайн и высокий уровень надежности. Основным изменением автомобиля стал новый дизайн, выполненный в фирменном "ИКС-стиле", разработанным дизайнерами "АвтоВАЗа" для всего модельного ряда.

"Скульптурный подход, примененный в дизайне заднего бампера, позволил уменьшить его "визуальный вес", а более чистый и обтекаемый рельеф граней в задней части кузова "расширил" габариты нового автомобиля. "ИКС-графика" прослеживается и в очертаниях задних фонарей и в выштамповках на крышке багажника, создавших на ней оригинальную игру теней.
Новая LADA Granta седан выглядит современно и породисто, что в свою очередь подкреплено неизменными надежностью и комфортом", — говорится в сообщении автокомпании.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу Яна Птачека, Lada Granta является одним из лидеров рынка и "уникальным предложением, задавая тон в своем сегменте".

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