Доходы бюджета Владивостока снижаются

Более 4 млрд рублей доходов получил бюджет Владивостока в первом полугодии. Фото: ИА PrimaMedia

Мэрии удалось меньше заработать от аренды помещений, реализации муниципального имущества и т.д.

18 июля, PrimaMedia. В первом полугодии 2018 года в бюджет Владивостока поступило налоговых и неналоговых доходов на общую сумму более 4 млрд рублей, это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Средства поступали от аренды помещений и реализации муниципального имущества, НДФЛ, земельного налога, налога на имущество физических лиц, ЕНВД и другие, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"По состоянию на 1 июля налоговые и неналоговые доходы в городской бюджет поступили в сумме 4,2 млрд рублей рублей. Налоговые доходы составили 3,2 млрд рублей, неналоговые – 970,4 млн рублей, — сообщила заместитель начальника управления финансов – начальник отдела по доходам Наталья Тихонова. — Это 45,6 % от годового плана, который составляет почти 9,2 млрд рублей". Поступления в бюджет в первом полугодии оказались меньше на 0,2%, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, все доходы, которые поступают в городской бюджет, делятся на налоговые и неналоговые. К налоговым доходам бюджета города относятся такие налоги, как НДФЛ, земельный налог, налог на имущество физических лиц, ЕНВД и другие.

Неналоговые – это доходы от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, и ряд других. Одним из основных администраторов таких налогов во Владивостоке является управление муниципальной собственности (УМС). Как сообщил начальник управления Андрей Елькин, по линии УМС в бюджет за 1 полугодие поступило 245,9 млн рублей, из них около 98 млн рублей – доходы от аренды помещений, почти 90 млн рублей получены от реализации муниципального имущества.

Еще одним крупным администратором неналоговых поступлений в бюджет Владивостока является управление содержания жилищного фонда. По этому управлению выполнение плана за 6 месяцев года составило 33,9 млн рублей. "Необходимо также обратить внимание на дебиторскую задолженность, продолжить работу по ее снижению и принятию мер по предотвращению её образования", — подчеркнула заместитель главы администрации Наталья Зубова.

О важности не только своевременного пополнения бюджета, но и его увеличения не раз говорил глава города Виталий Веркеенко. "Основной задачей администрации я вижу увеличение городского бюджета. Необходимо перейти от бюджета сохранения к бюджету развития".