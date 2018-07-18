В выходные дни в Приморье вернется жара. Фото: ИА PrimaMedia

На большей территории края столбики термометров поднимутся до+34 °C

18 июля, PrimaMedia. В ближайшие выходные дни ожидается теплая погода без осадков в Приморье, только на севере могут пройти кратковременные дожди. Сохранится вынос субтропической воздушной массы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Ночью температурный фон ожидается в пределах +14…+24 °C, днем на большей территории края столбики термометров поднимутся до +27…+34 °C, на побережье +19…+26 °C.

В воскресенье жара усилится. Днём температурный фон будет колебаться в пределах +24…+27 °C, в пригороде на 3–4 градуса выше. Ночью +19…+21 °C.