Крупную партию контрабанды задержали пограничники в порту Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

По предварительной оценке стоимость незаконно перемещаемого товара составила 1 млн рублей

18 июля, PrimaMedia. Крупную партию контрабанды автозапчастей, алкоголя, сигарет, фармацевтической, косметической, парфюмерной и другой продукции совместно выявили таможенники и пограничники на теплоходе "Elduga" (под флагом Того), прибывшем во Владивостокский морской рыбный порт из японского порта Тояма через порт Масан (Республика Корея), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Незаконно ввезенный товар (акцизные товары – алкоголь) и сигареты, автомобильные запчасти с товарными знаками Toyota, Huno, Pit Work, Subaru и другими, машинное масло, лекарства (таблетки, капли, витамины) и биологически активные вещества, не сертифицированные в РФ; косметическая и гигиеническая продукция (гели, мыло, шампуни и другое).

Парфюмерная продукция (духи, туалетная вода) известных мировых брендов Nina Ricci, Chanel, Christian Dior, Escada и других, детские игрушки, посуда, кухонная утварь, сумки и прочее владивостокские таможенники и пограничники обнаружили в технических помещениях на корме теплохода. Вся продукция маркирована надписями на японском языке.

По предварительной оценке стоимость незаконно перемещаемого товара составила 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено административное производство.