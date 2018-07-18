Футбол. Фото: https://pixabay.com

На финале клиенты Tele2 скачали в «Лужниках» на 40% больше трафика, чем на других матчах

Оператор сравнил интернет-активность своих абонентов во время игры Франция – Хорватия с другими значительными матчами первенства

18 июля, PrimaMedia. Tele2 проанализировал активность абонентов во время финальной игры и остальных матчей на стадионе "Лужники". Вечером 15 июля клиенты Tele2 скачали в среднем на 40% больше интернет-трафика, чем на других матчах в "Лужниках". При этом общий объем дата-услуг, израсходованных на 12 стадионах первенства, превысил 30 Тб.

Tele2 сравнила интернет-активность своих абонентов во время игры Франция – Хорватия с другими значительными матчами первенства, которые также прошли на главной спортивной арене страны. Объем потребления интернет-услуг на финале на 33% превысил объем дата-трафика во время матча Россия – Саудовская Аравия 14 июня, который открыл главное футбольное событие четырехлетия.

В воскресенье, 15 июля, клиенты израсходовали на 40% больше трафика, чем на матче полуфинала 11 июля, когда теперь уже серебряные призеры хорваты одержали победу над сборной Англии. Интересно, что во время финала абоненты Tele2 скачали на 70% больше интернет-трафика, чем на другом матче в "Лужниках" с участием победителей – во время игры Франция – Дания, которую комментаторы назвали самым "незрелищным" матчем первенства.

Статистика потребления услуг на стадионе "Лужники" показывает, что звонки пользовались меньшей популярностью у клиентов Tele2, чем интернет-услуги. Во время финального матча болельщики звонили на 9% чаще, чем в дни других матчей в "Лужниках". Общее количество "выговоренных" минут на 23% превысило аналогичный показатель, зафиксированный на матче открытия первенства, и на 21% – результат полуфинала.

Общий дата-трафик, израсходованный 14 июня – 15 июля на стадионах мирового первенства (не включая фан-зоны), достиг 30 Тб. При этом в "Лужниках" пользователи оператора скачали почти 6 Тб. За это время абоненты Tele2 проговорили на 12 стадионах около 900 тысяч минут – из них почти 10% приходится на "Лужники".

Сеть Tele2 успешно выдержала нагрузки на всех объектах проведения матчей мирового первенства, где оператор гарантировал своим клиентам высокое качество интернета и голосовых услуг. Tele2 выступил главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из двенадцати стадионов − в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске. Оператор обеспечил качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

"Луч" с поражения начал выступление в первенстве ФНЛ

10:10

Вернувшийся к истокам владивостокский "Луч" неудачно начал первенство ФНЛ

17 июля, 22:20

Владивостокский "Луч" открывает новый футбольный сезон

17 июля, 07:05

Миллионы кибератак обрушились на Россию во время ЧМ-2018

16 июля, 17:35

«ЧМ, не уходи, ты был прекрасен»: как Владивосток смотрел финал мундиаля-2018

16 июля, 11:40

Картина дня

В Приморье анонсировали новые отставки глав муниципалитетов

14:20

В администрации Приморья не могут найти главного по СМИ после ухода Алексея Казакова

17 июля, 14:40

Мэр Владивостока объявил о закрытии мусоросжигательного завода на Второй речке

17 июля, 22:20

Вернувшийся к истокам владивостокский "Луч" неудачно начал первенство ФНЛ

17 июля, 19:10

В Японском море нашли крейсер "Дмитрий Донской", затонувший после Цусимского сражения

17 июля, 11:25

Через четыре года аэропорт Владивостока могут временно закрыть
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах «Билайн»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia