На финале клиенты Tele2 скачали в «Лужниках» на 40% больше трафика, чем на других матчах

Футбол. Фото: https://pixabay.com

Оператор сравнил интернет-активность своих абонентов во время игры Франция – Хорватия с другими значительными матчами первенства

18 июля, PrimaMedia. Tele2 проанализировал активность абонентов во время финальной игры и остальных матчей на стадионе "Лужники". Вечером 15 июля клиенты Tele2 скачали в среднем на 40% больше интернет-трафика, чем на других матчах в "Лужниках". При этом общий объем дата-услуг, израсходованных на 12 стадионах первенства, превысил 30 Тб.

Tele2 сравнила интернет-активность своих абонентов во время игры Франция – Хорватия с другими значительными матчами первенства, которые также прошли на главной спортивной арене страны. Объем потребления интернет-услуг на финале на 33% превысил объем дата-трафика во время матча Россия – Саудовская Аравия 14 июня, который открыл главное футбольное событие четырехлетия.

В воскресенье, 15 июля, клиенты израсходовали на 40% больше трафика, чем на матче полуфинала 11 июля, когда теперь уже серебряные призеры хорваты одержали победу над сборной Англии. Интересно, что во время финала абоненты Tele2 скачали на 70% больше интернет-трафика, чем на другом матче в "Лужниках" с участием победителей – во время игры Франция – Дания, которую комментаторы назвали самым "незрелищным" матчем первенства.

Статистика потребления услуг на стадионе "Лужники" показывает, что звонки пользовались меньшей популярностью у клиентов Tele2, чем интернет-услуги. Во время финального матча болельщики звонили на 9% чаще, чем в дни других матчей в "Лужниках". Общее количество "выговоренных" минут на 23% превысило аналогичный показатель, зафиксированный на матче открытия первенства, и на 21% – результат полуфинала.

Общий дата-трафик, израсходованный 14 июня – 15 июля на стадионах мирового первенства (не включая фан-зоны), достиг 30 Тб. При этом в "Лужниках" пользователи оператора скачали почти 6 Тб. За это время абоненты Tele2 проговорили на 12 стадионах около 900 тысяч минут – из них почти 10% приходится на "Лужники".

Сеть Tele2 успешно выдержала нагрузки на всех объектах проведения матчей мирового первенства, где оператор гарантировал своим клиентам высокое качество интернета и голосовых услуг. Tele2 выступил главным застройщиком сотовой инфраструктуры на трех из двенадцати стадионов − в Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске. Оператор обеспечил качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений.