«Солид Банк» предлагает кредит на ремонт, строительство дома и покупку земли

"Солид Банк" предлагает кредит на ремонт, строительство и покупку земли. Фото: https://pixabay.com

Кредит «Партнерский» можно оформить на сумму от 200 тысяч до 7 млн рублей

18 июля, PrimaMedia. С 18 июля в АО "Солид Банк" действует кредитное предложение для частных клиентов на покупку земли, загородных домов, а также на ремонт объектов недвижимости и благоустройство участков. Кредит "Партнерский" можно оформить на сумму от 200 тысяч до 7 млн рублей, на срок от 13 месяцев до 7 лет. Ставка по данному кредиту – от 9,99% годовых, сообщает ИА PrimaMedia.

Кредит "Партнерский" выдается на следующие цели:

Покупка земельного участка

Покупка загородной недвижимости

Строительство и ремонт загородной недвижимости

Ремонт квартир

Подведение коммуникаций на участок, бурение скважин

Прочие работы по благоустройству земельных участков

Преимуществом данного кредита является отсутствие обеспечения (залога и поручителей) при сумме до 1,5 млн рублей.

Банк приглашаем к сотрудничеству компании, занятые в сфере строительства загородных домов, ремонта, продаже земель под ИЖС, а также прочие компании, предоставляющие услуги по отделке, благоустройству квартир, объектов загородной недвижимости, земельных участков.



Для аккредитации банком компании необходимо предоставить ИНН, ОГРН и выписку ЕГРЮЛ на адрес bank@solidbank.ru (в теме письма указать "Аккредитация").

Адрес головного офиса АО "Солид Банк": г. Владивосток, ул. Фокина, 25, тел.: (423) 226-57-22.

Персональные менеджеры банка подробно проконсультируют по всем кредитам и документам, необходимым для оформления займа:

тел.: 8 (904) 623-65-06, A.Mandron@solidbank.ru (Александра)

тел.: 8 (999) 059-69-67, T.Rakhimova@solidbank.ru (Татьяна)

Возможно консультирование по Whatsapp.

www.solidbank.ru

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