«Солид Банк» предлагает кредит на ремонт, строительство дома и покупку земли

18 июля, PrimaMedia. С 18 июля в АО "Солид Банк" действует кредитное предложение для частных клиентов на покупку земли, загородных домов, а также на ремонт объектов недвижимости и благоустройство участков. Кредит "Партнерский" можно оформить на сумму от 200 тысяч до 7 млн рублей, на срок от 13 месяцев до 7 лет. Ставка по данному кредиту – от 9,99% годовых, сообщает ИА PrimaMedia.
Кредит "Партнерский" выдается на следующие цели:
- Покупка земельного участка
- Покупка загородной недвижимости
- Строительство и ремонт загородной недвижимости
- Ремонт квартир
- Подведение коммуникаций на участок, бурение скважин
- Прочие работы по благоустройству земельных участков
Преимуществом данного кредита является отсутствие обеспечения (залога и поручителей) при сумме до 1,5 млн рублей.
Банк приглашаем к сотрудничеству компании, занятые в сфере строительства загородных домов, ремонта, продаже земель под ИЖС, а также прочие компании, предоставляющие услуги по отделке, благоустройству квартир, объектов загородной недвижимости, земельных участков.
Для аккредитации банком компании необходимо предоставить ИНН, ОГРН и выписку ЕГРЮЛ на адрес bank@solidbank.ru (в теме письма указать "Аккредитация").
Адрес головного офиса АО "Солид Банк": г. Владивосток, ул. Фокина, 25, тел.: (423) 226-57-22.
Персональные менеджеры банка подробно проконсультируют по всем кредитам и документам, необходимым для оформления займа:
тел.: 8 (904) 623-65-06, A.Mandron@solidbank.ru (Александра)
тел.: 8 (999) 059-69-67, T.Rakhimova@solidbank.ru (Татьяна)
Возможно консультирование по Whatsapp.
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