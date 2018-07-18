Рынок онлайн-торговли предлагают сделать более цивилизованным. Фото: https://pixabay.com

«Единая Россия» призвала агрегаторов к ответственности при оказании услуг гражданам

18 июля, PrimaMedia. С принятием поправок в закон "О защите прав потребителей" в части усиления защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги через Интернет, будет сделан очередной шаг на пути к более цивилизованному рынку онлайн-торговли. Этот закон защитит граждан, считает зампредседателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор проекта партии "Единая Россия" "Локомотивы роста" Денис Кравченко, комментируя соответствующий документ, принятый Госдумой во втором чтении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

"Сегодня в Интернете действуют товарные агрегаторы, которые, по сути, являются посредниками между продавцом и покупателем услуг и товаров. То есть, эти агрегаторы фактически не несут никакой юридической ответственности за то, что они продают потребителям. В этой связи законопроект вводит понятие "агрегатор товаров и услуг" для владельцев сайтов, на которых есть информация о товаре или услуге, а также возможность заказать их у стороннего поставщика и произвести предварительную оплату", — заявил Кравченко.

Согласно рассмотренным во втором чтении поправкам, агрегаторы станут полноценными участниками договора об оказании услуг.

"Покупатель сможет взыскать средства в случае, если он получит некачественные товары (услуги), или будут нарушены соответствующие сроки в течение 10 календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования. Законопроект позволит сделать более цивилизованным российское законодательство, урегулировать ряд спорных моментов и защитить потребителей", — пояснил депутат.