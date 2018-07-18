Новорожденный. Фото: ИА PrimaMedia

Минпромторг решил, что должно входить в подарок для новорожденных

В набор войдут 12 предметов

18 июля, PrimaMedia. Минпромторг составил предварительный перечень из 12 предметов, которые будут выдавать новоиспеченным родителям по всей России в качестве подарка от государства. В него войдут одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка и влажные салфетки, сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщила "Известиям" руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова, ранее министерство провело анализ "возможностей российских производителей, выпускающих товары для новорожденных". Отечественная промышленность "способна обеспечить разрабатываемую программу "Подарок новорожденному" необходимой номенклатурой требуемого качества".

Предполагается, что такая мера будет способствовать повышению рождаемости, и поддержит производителей детских товаров.

Окончательный перечень товаров будет определен с учетом мнений педиатров, родительского сообщества, а также специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.

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