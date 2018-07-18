Водитель, насмерть сбивший женщину во Владивостоке, получил срок в колонии-поселении. Фото: пресс-служба УМВД по ПК

Водитель, насмерть сбивший женщину во Владивостоке, получил срок в колонии-поселения

Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилей

18 июля, PrimaMedia. Водитель рейсового автобуса, который в январе насмерть сбил женщину в районе ул. Жигура во Владивостоке, осужден на 2 года 10 месяцев колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилей, сроком на 3 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт прокуратуры Приморья.

Как установлено в судебном заседании, ДТП совершено водителем общественного транспорта в январе 2018 года, управляя автобусом, при движении со стороны ул. Стрелочная в направлении ул. Тобольская, в районе дома № 2 по ул. Жигура во в Владивостоке, фигурант совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть.

Первореченским районным судом Владивостока вынесен приговор гр-ну Ю., который осужден за совершение преступления предусмотренного ст. 264 ч. 3 УК РФ РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему за содеянное 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, сроком на 3 года.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны, заявленные к фигуранту, о возмещении им ущерба.

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