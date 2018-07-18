Профсоюзный протест поддержали депутаты отдельных муниципалитетов Приморья

Пикет. Фото: пресс-служба ФППК

Первое чтение законопроекта по поводу пенсионной реформы пройдет в Госдуме уже в четверг, 19 июля

18 июля, PrimaMedia. Жители Лазовского района Приморья высказали свое мнение по поводу пенсионной реформы еще 29 июня, когда на улицы поселков Лазо и Преображение вышли 400 человек под лозунгами "Честно заработанную пенсию не отдадим!", "Сначала рабочие места, потом — пенсионная реформа!" и другими. Итоговые резолюции, принятые на этих пикетах, Координационный совет организаций профсоюзов Лазовского района направил в адрес президента, правительства, Госдумы и Законодательного собрания Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Возмущение наших людей повышением пенсионного возраста понятно. Рыбацкий труд тяжелый, люди проводят в море минимум по 6-8 месяцев — вдали от семей, в суровых погодных условиях. И хотя женщины, отработавшие в море 7,5 лет, и мужчины с морским стажем 12,5 лет имеют право на досрочный выход на пенсию — в 50 и 55 лет соответственно, — качество их жизни это не улучшает. На заслуженный отдых они выходят с букетом профессиональных заболеваний и быстро уходят из жизни, особенно мужчины, — рассказывает председатель профорганизации Преображенской базы тралового флота Петр Киселев. — У нас в поселке есть традиция: когда хороним своих, флотских, раздаются гудки пришвартованных судов. И звучат они в последнее время все чаще, провожая не глубоких стариков, а тех, кому еще бы жить да жить. Самым показательным был декабрь 2017 года: за 31 календарный день такие гудки раздавались в поселке 17 раз! О каком повышении пенсионного возраста можно говорить? Многие уже сегодня вместо пенсии отправляются на кладбище!"

Не верят преображенцы и обещаниям правительства не трогать льготников.

"Промолчим и пропустим законопроект сегодня — завтра также беззастенчиво повысят планку морского стажа", — считает профсоюзный лидер ПБТФ.

Председатель КСОП Лазовского района Евгений Захаров рассказывает о том, что на территории уже сегодня дефицит рабочих мест: "Люди уезжают за пределы района, пытаясь найти хоть какую-то возможность заработать. Молодежь бежит, не видя перспектив хоть какого-то трудоустройства. А теперь ее и вовсе лишают последних надежд на вакансии, которые освобождали 55-60-летние работники".

Не согласны лазовцы и с доводами правительства о том, что россияне стали дольше жить, поскольку медицинское обслуживание становится все лучше.

"Уровень здравоохранения в Лазовском районе не выдерживает критики: в местных больницах не хватает не только узких специалистов — лоров, окулистов, ревматологов, — но и терапевтов, хирургов. О каком увеличении продолжительности жизни можно говорить при наличии таких проблем в сфере медицины?" — продолжает Евгений Захаров.

Представители трудовых коллективов и профсоюзов Лазовского района считают, что решение правительства пополнить пенсионный фонд за счет простых граждан, не доживших до пенсии, несправедливо и кощунственно, — об этом говорится в коллективном обращении жителей муниципалитета.

Позицию профсоюзов, озвученную Евгением Захаровым, который также является депутатом думы Лазовского муниципального района, поддержали и его коллеги-депутаты.

"Никого уговаривать не пришлось, все адекватно оценивают уровень и качество жизни жителей района, сложную социально-экономическую ситуацию в районе и понимают, к каким непоправимым последствиям приведет непродуманный законопроект", — сказал Захаров.

Депутаты муниципалитета в своем обращении настаивают на том, что "проблемы дефицита и пополнения Пенсионного фонда могут быть решены без увеличения пенсионного возраста. Главный резерв — повышение зарплат и вывод бизнеса из тени, борьба с неофициальной занятостью".

К слову, отрицательный отзыв по законопроекту дали думы только четырех из трех десятков муниципалитетов края. Помимо депутатов Лазовского района профсоюзную позицию поддержали депутаты Находкинского городского округа, Пограничного и Пожарского районов.

"К сожалению, краевой парламент не услышал наши аргументы и проголосовал "за" пенсионный законопроект. Не поддержал нас и глава региона, с которым лидеры отраслевых профсоюзов встречались сразу после придания законопроекта огласке. Но мы благодарны своим районным депутатам, всей думе Лазовского района, за смелость и принципиальность в отстаивании подлинных интересов жителей района. За то, что голосовали по совести. В таких ситуациях и проверяются на "прочность" народные избранники. Мы своих выбирали не зря. Знаю, что мало кто из депутатских объединений других районов решился открыто сказать свое "нет" антисоциальной реформе. Теперь над их дальнейшей депутатской карьерой повис большой и жирный вопрос. Не представляю, как они будут смотреть в глаза своим избирателям. Мы, профсоюзы, будем продолжать отстаивать позицию работающего населения своих районов и бороться против повышения пенсионного возраста", — сказал Петр Киселев.

Первое чтение законопроекта пройдет в Госдуме уже завтра, 19 июля. В зависимости от того, как оно завершится, профсоюзы определят тактику дальнейших действий.