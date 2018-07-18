Как будут закрывать мусоросжигательный завод во Владивостоке

Мусоросжигательный завод. Фото: ИА PrimaMedia

Представитель регионального оператора по обращению с ТБО Сергей Лазарев ответил на вопросы ИА PrimaMedia о дальнейшей судьбе предприятия

18 июля, PrimaMedia. Анонсированное мэром Владивостока Виталием Веркеенко скорое закрытие мусоросжигательного завода на Второй речке породило много вопросов. Главные из которых, куда будут свозиться "выпадающие" 60 тысяч тонн твердых бытовых отходов, что ждет работников предприятия и не приведет ли закрытие завода к резкому скачку цен на утилизацию ТБО для жителей Владивостока и местного бизнеса. С этими вопросами корр. ИА PrimaMedia обратился к представителю создаваемого на базе МУПВ "Спецзавод №1" регионального оператора по обращению с ТБО Сергею Лазареву.

— Решение о закрытии завода к сентябрю текущего года окончательное или еще возможны варианты?

— Вчера мэром Владивостока Виталием Веркеенко было озвучено решение (о закрытии мусоросжигательного завода – прим. ред.), сегодня мы уже первые конкретные предложения передали вице-мэру Константину Лободе. Он сделал свои замечания, сейчас мы с ними работаем в авральном режиме, готовим программу, по которой будет происходить закрытие. Хочу сказать, что решение мэра было очень резким и неожиданным. На самом деле, мы готовили предприятие к изменениям, готовили предложения по поручению врио губернатора, который он ранее нам дал – либо закрытие завода, либо его модернизация. Оперативность вчерашнего решения мэра, на мой взгляд, была вызвана тем, что жители не готовы больше ждать, их не устраивает постепенное закрытие. В любом случае это сильное и волевое решение. Мы, конечно, хотели больше времени для спокойного закрытия, но, видимо, нам его не дадут. Как это будет по факту зависит от решения, которое совместно примут врио губернатора Приморья и мэр Владивостока. Мы будем работать по поставленным задачам.

— Есть ли уже понимание, куда, в случае закрытия завода, будут перенаправлены объемы бытовых отходов, которые сейчас на нем утилизируются?

— Конечно, понимание есть. Если решение о закрытии мусоросжигательного завода до сентября будет принято окончательно, то выпадающие объемы твердых бытовых отходов, которые сегодня на него поступают, порядка 30% от общего объема Владивостока, будут отправляться на наш полигон на улице Холмистой. Мы сейчас готовим для этого соответствующую площадку, чтобы хватило места с учетом того, что третья карта полигона у нас еще находится в стадии проектирования, а вторая почти заполнена и скоро будет закрыта. К сожалению, прежнее руководство своевременно не уделило должного внимания рекультивации второй и строительству третьей карты. Когда мы увидели, что назревает коллапс, сразу доложили главе региона и он дал поручение проработать варианты решения проблемы. В авральном режиме все это проработали, запросили дополнительные средства из бюджета, чтобы это был не навал мусора, а именно временная карта, которая соответствует всем требованиям экологического и санитарного законодательства. Деньги выделены, сейчас мы будем закупать все необходимое, и, уверен, что запустим карту временного хранения ТБО к августу текущего года.

— Если мусоросжигательный завод все-таки прекратит работу к сентябрю, что будет с его работниками?

— В этом году МУПВ "Спецзавод №1" был выбран региональным оператором по обращению с ТБО, и мы планировали набирать штат сотрудников под новые задачи. Конечно, в случае закрытия завода, мы предложим специалистам, которые там работают, перейти на работу по линии регионального оператора. Хочу отметить, что работники завода – это очень квалифицированные специалисты, которые делали все возможное, чтобы завод функционировал. Они не виноваты, что оборудование не менялось с 1972 года, что не отвечает современным требованиям. Их стараниями завод работал, свои задачи по утилизации выполнял и отапливал целый микрорайон. Будем стараться максимально сохранить существующий кадровый потенциал завода.

— Не приведет ли закрытие завода к резкому удорожанию утилизации ТБО для населения и бизнеса?

— С учетом того, что тариф на сжигание мусора был незначительно ниже, чем на захоронение, то сильных скачков в стоимости утилизации ТБО для населения не ожидается. Изменение в несколько процентов, это не тема для разговора. Хочу отметить, что сейчас стоимость вывоза мусора у нас невысокая, и в структуре плат за коммунальные услуги занимает порядка 3%. Так что не думаю, что изменение тарифа на несколько процентов приведет к резкому скачку расходов населения на коммунальные услуги.

Напомним, что глава Владивостока Виталий Веркеенко во вторник, 17 июля, объявил о решении закрыть промышленную площадку "Спецзавода №1" в районе Второй речки, на черный дым от которой уже долгое время жалуются местные жители и общественники. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации, такое решение градоначальник принял, детально изучив деятельность завода и отсутствие реалистичных планов по его модернизации, а врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поддерживает его в этом вопросе. Мэр назвал и предполагаемую дату остановки предприятия — до сентября текущего года.

Отметим, визиты общественности и представителей контролирующих органов на "Спецзавод №1" участились после декабрьской пресс-конференции Владимира Путина, на которой внештатный корреспондент ИА PrimaMedia Сергей Мильвит от имени редакции сообщил президенту о проблеме загрязнения воздуха Владивостока выбросами мусоросжигательного завода. Сразу после этого на предприятии прошли проверки природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и общественников.

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