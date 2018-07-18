Среди кандидатов в губернаторы Приморья появился холостяк

Андрей Ищенко. Фото: ЗС ПК

Претенденты на высокий пост обнародовали свои декларации, у некоторых в отчетах произошли серьезные изменения

18 июля, PrimaMedia. Избирательная комиссия Приморского края обнародовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в губернаторы и их вторых половинок. Судя по декларациям, среди претендентов на губернаторское кресло есть владельцы зарубежной недвижимости. Самым богатым кандидатом стал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, выдвинувшийся от "Единой России". А самым бедным оказался бизнесмен-коммунист Андрей Ищенко, из декларации которого исчезли сведения о второй половинке и недвижимости. ИА PrimaMedia предлагает ознакомиться с данными о благосостоянии участников предвыборной гонки.

Доход Андрея Тарасенко за 2017 год составил 16 млн рублей. Указано, что речь идет о зарплате в администрации Приморья и ФГУПе "Росморпорт", который возглавлял Тарасенко до назначения врио губернатора. Часть доходов обеспечили вклады в банках и иных кредитных организациях. На 14 счетах главы региона лежит 34,2 млн рублей.

В собственности Андрея Тарасенко квартиры площадью 190,3 кв. метров и гараж площадью 24,4 кв метра, оба объекта недвижимости в России.

Данные декларации супруги врио губернатора Светланы также не отличаются от тех, что были опубликованы в апреле в рамках ежегодного отчета. Ее доход составил 6,1 млн рублей. Это зарплата в МОФ "Центр развития межличностных коммуникаций", а также доход от вкладов. На счетах Светланы Тарасенко 69 тысяч рублей. В новой декларации появились некоторые уточнения относительно местоположения зарубежной недвижимости. Так, уточняется, что дом на 225,4 кв метров и участок площадью 800 кв метров находятся в небольшом курортном городке Торревьеха в юго-восточной части Испании на побережье Коста-Бланка.

Еще один дом находится в России (425,1 кв. метра). Также на родине у Светланы Тарасенко два машино-места и один земельный участок площадью 3 тысячи кв метров. В автопарке Андрея Тарасенко снегоход Lunex IV NX YETI-4TEX и прицеп Тонар 8310, а также внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2016 года в 150 кузове. У Светланы Тарасенко в собственности прицеп МЗСА 8177-0000010-08 и гидроцикл Bombardier GTX 4 TEX SC.

Выдвинувшийся от КПРФ кандидатом в губернаторы бизнесмен Андрей Ищенко задекларировал в 2017 году 807,7 тысячи рублей. Эта сумма сформирована за счет зарплаты в Строительной компании "Аврора-Строй", 100% которой принадлежит Ищенко, денежной компенсации за использование личного автотранспорта в служебных целях по линии Заксобрания, а также отчуждения доли в уставном капитале ООО "Варяг-Строй". На трех банковских счетах члена КПРФ лежит 711 тысяч рублей.

Возможно, Андрей Ищенко учел предвыборный опыт кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, вокруг которого во время кампании то и дело возникали имущественные скандалы. И в его декларации произошли некоторые изменения. Так, если в отчете со сведениями о доходах и имуществе, опубликованном на сайте Заксобрания в апреле 2018 года, имелись сведения о супруге, то в декларации, поданной в Избирком кандидатом Ищенко, какое-либо упоминание супруги отсутствует. Как исчезли сведения о квартире площадью 76,5 кв метров и земельном участке в 600 кв метров, ранее числившихся за Андреем Ищенко. Теперь имущества у него нет совсем.

Кандидат в губернаторы от ЛДПР, депутат Госдумы Андрей Андрейченко по итогам 2017 года задекларировал 2,93 млн рублей, которые он получил за работу в Заксобрании края и в федеральном парламенте. На четырех его банковских счетах 86,7 тысяч рублей. В собственности Андрейченко 1/3 доли в квартире площадью 65,2 кв метров в Новосибирске. Супруга парламентария владеет 1/2 квартиры площадью 50,1 кв метров во Владивостоке и автомобилем Honda Fit 2009 года выпуска.

Доход лидера приморских эсеров, депутата Заксобрания Приморья Алексея Козицкого составил в 2017 году 2,26 млн рублей. Эту сумму он получил, работая в Законодательном собрании, за счет сдачи в аренду недвижимости и продажи водного транспорта. Отметим, что до апреля 2018 года Алексей Козицкий также занимал пост гендиректора КГУП "ОТВ Прим", но данные о доходах в краевом учреждении в декларации, поданной в Избирком Приморья отсутствуют.

В собственности депутата многочисленные объекты недвижимости в Приморье и за его пределами, например, в Волгоградской области, а также доли в 50% в ООО "Подряд", ООО "Дарина-С", ООО "Дарина", ООО "Отдых", 25% в ООО "Движение", 33% в ООО "ПримАвтоТехноСервисКонтроль" и 24% в ООО "Дальгаз". В его автопарке девять единиц техники: восемь грузовиков и один прицеп.

У единственной женщины в этой избирательной кампании, адвоката, депутата Заксобрания и лидера приморского отделения "Российской партии пенсионеров за справедливость" Юлии Толмачевой доход в 2017 году составил 2,96 млн рублей. В декларации отмечается, что эту сумму ей обеспечили адвокатские гонорары, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества и денежная компенсация за использование личного транспорта в служебных целях от Заксобрания. На семи банковских счетах кандидата в губернаторы к 1 июня находилось 11,85 млн рублей. Ее супруг Сергей Красношапка задекларировал 37,6 млн рублей. Это доход от предпринимательской деятельности; проценты от вкладов, доход за счет продажи имущества, а также доходы по соглашениям о передаче прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков. На 15 счетах Сергея – 2,9 млн рублей.

В собственности семьи квартира на Пхукете в Таиланде площадью 67, 85 кв метров. Отмечается, что квартира была куплена в 2016 году за 8,4 млн рублей. Ранее в декларации супруга Толмачевой была также квартира в Таиланде площадью 108 кв метров, но в новом отчете она отсутствует. Иной недвижимости у депутата Толмачевой и ее супруга нет.

Кроме того, депутатская семья владеет несколькими крупными участками земли во Владивостоке и Краснодаре. Автопарк Юлии Толмачевой и Сергея Красношапки включает Lexus GX 460 2014 года выпуска, Toyota Land Cruiser Prado 2011 года, Toyota Vellfire Hybrid 2013 года, катер Regal 3360 2007 года и Mitsubishi Delica 1987 года.