Андрей Хапочкин: мы должны помогать и дать возможность нашей молодежи украшать наши города. Фото: Сахалинская областная Дума

Андрей Хапочкин: мы должны помогать и дать возможность нашей молодежи украшать наши города

На Сахалине открылся третий летний сезон "Красивые острова" по художественному оформлению фасадов жилых домов и картинной адресной навигации

18 июля, PrimaMedia. Сегодня оргкомитет проекта "Красивые острова", в составе молодых художников стрит-арта и островных парламентариев, преподнесли подарок жителям нового жилого микрорайона "Дальнее". На этот раз под кисти молодых и талантливых ребят попал фасад многоквартирного дома по улице Монетная, сообщает ИА SakhalinMedia.

Напомним, идею превратить новый микрорайон Дальнего в арт-пространство с помощью рисунков предложил бывший главный художник Южно-Сахалинска Павел Шугуров, который совместно с дизайнером Алексеем Дружининым нарисовал первое граффити на одном из домов. А все организационные вопросы и материальное обеспечение взяли на себя депутаты фракции "Единая Россия" островного парламента.

С тех пор в Дальнем появился храм Василия Блаженного на улице "1-я Московская", на улице Алых Роз — космонавт с розой, а на улице Крымской настоящее украшение молодежного жилого микрорайона — морской маяк, которые роднит полуостров с Сахалином.

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На этот раз ребята из молодежного движения "АртСахалин" Алексей Дружинин и Марина Пузик решили создать на фасаде жилого дома по улице Монетная рисунок в формате 3D с символом улицы — монетой. На подготовку проекта у них ушло две недели и более шести часов кропотливой работы, чтобы нанести красочный макет на фасад здания.

"Было много разных эскизов, но мы остановились на варианте 3D, чтобы у людей возникла иллюзия реального объекта, который по ощущениям как бы выпирает из стены дома, а гости микрорайона сразу бы понимали, что они на Монетной улице", — рассказал один из авторов проекта Алексей Дружинин.

Первыми смогли оценить художественное воплощение проекта жители дома и депутаты островного парламента, оказывающие регулярную материальную и организационную помощь по реализации этого молодежного общественного проекта.

"На мой взгляд этот рисунок стал украшением дома, выделяя его среди похожих домов, ну а формат 3D только добавил эффектности этому рисунку", — считает депутат Сергей Бондарев

"Ребята очень творческие и делают эти маленькие шедевры совершенно бесплатно, — говорит депутат Саркис Акопян, – ну, а мы оказываем им в основном организационную поддержку — выделяем технику, инвентарь, покупаем краски, кисти, чтобы у ребят все необходимое было под рукой".

"Это очередная прекрасная авторская работа талантливых ребят, — подключается к разговору председатель Сахалинской областной Думы и координатор проекта "Городская среда" Андрей Хапочкин, — мы с самого начала поддерживали стремление ребят украсить новый микрорайон, который является одним из самых перспективных и удобных городских районов для постоянного проживания. Здесь уже построен современный детский сад, планируется строительство школы, крытого игрового зала для занятий единоборствами и боксом, бассейна; в рамках проекта "Спортивный двор" устанавливаются открытые дворовые спортивные площадки. Художественное оформление фасадов жилых зданий придает определенную самобытность новому микрорайону и мы будем продолжать максимально поддерживать подобные движения, чтобы дать возможность сахалинским художникам украсить наши города, — подчеркнул Андрей Хапочкин. — Сейчас мы предлагаем провести конкурс и организовать подгруппы "АртСахалин", чтобы представители художественных школ, начинающие и известные художники, а также все любители арт-объектов из разных городов смогли принять участие в подготовке новых эскизов картин для фасадов домов жилого комплекса Дальнее".

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Проект "Красивые Острова" продолжится в этом году до наступления первых холодов. В плане оргкомитета проекта украсить авторскими работами еще несколько фасадов, "привязав" идею рисунков с названием улиц и нумераций домов.

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