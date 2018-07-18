Настольный футбол. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Во время ЧМ-2018 россияне отнесли в букмекерские конторы 250 млрд рублей

Объем ставок увеличился на время мундиаля в несколько раз

18 июля, PrimaMedia. Во время прошедшего недавно в России чемпионата мира по футболу произошел резкий рост ставок в букмекерских конторах. За месяц мундиаля букмекеры приняли от россиян ставок на до 250 млрд рублей, в том числе на "сером рынке" (ставки в зарубежных компаниях без российской лицензии), сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на газету "Коммерсант".

Поначалу сенсационные результаты в матчах группового этапа ЧМ-2018 обещали букмекерам большую прибыль, но куда более предсказуемая концовка мундиаля понизила их до 8–9%. Сейчас букмекеры прогнозируют резкий отток клиентов в августе.

В отчете, подготовленном для "Коммерсанта" "Рейтингом букмекеров" сообщается, что нынешний чемпионат мира по футболу побил рекорды для отечественных букмекерских контор. По данным "Лиги ставок", объем ставок, принятых на матчи турнира работающими в России букмекерами, оценивается в 200–250 млрд рублей, с учетом "серого рынка" (ставок в иностранных фирмах без российской лицензии). Участники рынка отметили, что число активных игроков, ставок и оборот компаний во время ЧМ-2018 выросли в два-три раза.

Чемпионат оказался богат на сюрпризы, как отмечают букмекеры. К примеру, из пяти главных фаворитов мундиаля четыре сборных (Бразилия, Германия, Аргентина Испания) не попали даже в полуфинал. Бразилия и Аргентина были фаворитами в букмекерских конторах вплоть до стадии плей-офф. В плане долгосрочных прогнозов главными сенсациями стали невыход сборной Германии из группы и попадание хорватов в финал.

Однако финишная прямая чемпионата мира по футболу принесла букмекерам убытки: в полуфинале большинство игроков ставило на Францию, которая и выиграла. Такая же ситуация с финалом между Францией и Хорватией и матчем за 3-е место. В итоге мундиаль не принес букмекерам сверхприбылей: в компании "Балтбет" считают, что в среднем прибыльность составила для этих контор 8–9%, таким образом, легальные букмекеры смогли заработать на ЧМ-2018 от 10 до 12,5 млрд рублей.

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