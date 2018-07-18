Россия распродает гособлигации США

Доллары. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

С конца 2017 года ЦБ РФ продал казначейских бумаг США на сумму почти $90 млрд

18 июля, PrimaMedia. Россия резко сократила свои активы в казначейских бумагах США. По данным министерства финансов Соединенных Штатов, в списке 33 стран, обладающих наиболее крупными пакетами американских облигаций, России нет. По данным Минфина, в конце мая 2018 года Россия владела американскими облигациями на сумму $14,9 млрд, сообщает ИА SakhalinMedia.

Для сравнения: в конце 2017 года России принадлежали американские казначейские бумаги стоимостью $102,2 млрд. Максимума российские инвестиции в госдолг США достигли в октябре 2010 года, когда они составляли $176,3 млрд. По состоянию на май 2018 года крупнейшие держатели американских казначейских бумаг: Китай ($1183,1 млрд), Япония ($1048,8 млрд), Ирландия ($301 млрд), Бразилия ($299,2 млрд), Великобритания ($265 млрд).

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, российские власти осуществляют политику диверсификации вложений, оценивая финансовые, экономические, геополитические риски. Набиуллина отказалась рассказывать, куда ЦБ РФ направил резервы, выведенные из США. Также она не прокомментировала вопрос, связаны ли действия Центробанка с апрельскими санкциями США в отношении российских компаний. Совокупные международные резервы ЦБ в мае составили около $457 млрд. Выросли резервы в наличной валюте и золоте.