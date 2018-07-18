Бизнес. 19:10
Часть гостиницы "Магнум Гранд Палас" планируют запустить уже в октябре. Фото: ИА PrimaMedia

Владимир Николаев: «Магнум» будет не жилым комплексом, а отелем

Часть гостиницы под названием «Магнум Гранд Палас» планируют запустить уже в октябре (ФОТО)

18 июля, PrimaMedia. ЖК "Магнум" по адресу ул. Володарского, 1, во Владивостоке, строительство которого велось с 2013 года и продолжается до сих пор, не будет жилым комплексом, а станет отелем "Магнум Гранд Палас". Об этом заявил на встрече с журналистами в рамках выездного заседания Приморского СЖР пятый мэр Владивостока и председатель фонда ВВН Владимир Николаев, сообщает ИА PrimaMedia.

1 / 5

По его словам, полностью запустить отель к ВЭФ не успеют. Часть гостиницы планируют открыть для посетителей в октябре этого года. "Здание купили три года назад, до этого оно семь лет стояло недостроенным. Расконсервация произошла 2 года назад, до этого 2 года здание было законсервировано другим собственником. Строили как жилой комплекс, но потом поняли, что продавать жалко. Другого такого не построим, да и другого такого места нет. Отель "Магнум Гранд Палас" будет рассчитан на 317 апартаментов. К саммиту открыть не успеем, какую-то часть планируем запустить в октябре", – сказал Николаев.

На вопрос журналистов, а сколько же будет звезд у апарт-отеля, председатель фонда ВВН пошутил, что пять, но "когда будете заходить, будете чувствовать все шесть!"

Напомним, строительство 27-этажного двухбашенного жилого комплекса с марта 2013 года ведет ООО "Атлантис-Констракшн", заказчик ООО "Инвест-Строй", проектировали здание архитекторы ООО "Аргус-Арт". Общая площадь земельного участка 7,7 тысяч кв метров, площадь застройки основного здания 2,9 тысяч кв метров. Проект предусматривает сооружение монолитно-каркасного здания, состоящего из двух башен по 24 этажа каждая, соединенных переходом на уровне 22 этажа. Подземная часть здания будет расположена в трех уровнях, два из которых займет парковка на 225 машин. Наружная парковка рассчитана на 40 машин.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Подпорную стену отремонтировали на улице Астафьева в Находке

14:30

Рабочие ускорили работы по строительству моста в селе Кроуновка

12 июля, 15:55

Компания DNS Девелопмент показала коттеджный поселок, который построила под Владивостоком

11 июля, 17:35

Строительство многоквартирного дома по ул. Лазо, 15/2 в Артеме возобновили спустя год

11 июля, 16:25

«Единая Россия» проследит за случаями завышения стоимости строящегося жилья

09 июля, 13:35

Картина дня

Среди кандидатов в губернаторы Приморья появился холостяк

14:20

В администрации Приморья не могут найти главного по СМИ после ухода Алексея Казакова

13:00

В Приморье анонсировали новые отставки глав муниципалитетов

18:20

Как будут закрывать мусоросжигательный завод во Владивостоке

17 июля, 19:10

В Японском море нашли крейсер "Дмитрий Донской", затонувший после Цусимского сражения

17 июля, 11:25

Через четыре года аэропорт Владивостока могут временно закрыть
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах «Билайн»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia