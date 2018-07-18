Владимир Николаев: «Магнум» будет не жилым комплексом, а отелем

Часть гостиницы "Магнум Гранд Палас" планируют запустить уже в октябре. Фото: ИА PrimaMedia

Часть гостиницы под названием «Магнум Гранд Палас» планируют запустить уже в октябре (ФОТО)

18 июля, PrimaMedia. ЖК "Магнум" по адресу ул. Володарского, 1, во Владивостоке, строительство которого велось с 2013 года и продолжается до сих пор, не будет жилым комплексом, а станет отелем "Магнум Гранд Палас". Об этом заявил на встрече с журналистами в рамках выездного заседания Приморского СЖР пятый мэр Владивостока и председатель фонда ВВН Владимир Николаев, сообщает ИА PrimaMedia.

Владимир Николаев проводит экскурсию по "Магнуму" для журналистов. Фото: ИА PrimaMedia Владимир Николаев проводит экскурсию по "Магнуму" для журналистов. Фото: ИА PrimaMedia Владимир Николаев проводит экскурсию по "Магнуму" для журналистов. Фото: ИА PrimaMedia Журналисты на экскурсии по "Магнуму". Фото: ИА PrimaMedia "Магнум". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

По его словам, полностью запустить отель к ВЭФ не успеют. Часть гостиницы планируют открыть для посетителей в октябре этого года. "Здание купили три года назад, до этого оно семь лет стояло недостроенным. Расконсервация произошла 2 года назад, до этого 2 года здание было законсервировано другим собственником. Строили как жилой комплекс, но потом поняли, что продавать жалко. Другого такого не построим, да и другого такого места нет. Отель "Магнум Гранд Палас" будет рассчитан на 317 апартаментов. К саммиту открыть не успеем, какую-то часть планируем запустить в октябре", – сказал Николаев.

На вопрос журналистов, а сколько же будет звезд у апарт-отеля, председатель фонда ВВН пошутил, что пять, но "когда будете заходить, будете чувствовать все шесть!"

Напомним, строительство 27-этажного двухбашенного жилого комплекса с марта 2013 года ведет ООО "Атлантис-Констракшн", заказчик ООО "Инвест-Строй", проектировали здание архитекторы ООО "Аргус-Арт". Общая площадь земельного участка 7,7 тысяч кв метров, площадь застройки основного здания 2,9 тысяч кв метров. Проект предусматривает сооружение монолитно-каркасного здания, состоящего из двух башен по 24 этажа каждая, соединенных переходом на уровне 22 этажа. Подземная часть здания будет расположена в трех уровнях, два из которых займет парковка на 225 машин. Наружная парковка рассчитана на 40 машин.