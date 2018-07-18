Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Сенатор Ростислав Гольдштейн: Рост производительности труда – драйвер развития экономики

Президиум Совета по стратегическому развитию обсудил нацпроект «Повышение производительности труда и поддержки занятости»

18 июля, PrimaMedia. Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам обсудил подготовку национального проекта "Повышение производительности труда и поддержки занятости". Предложения по нему подготовлены Министерством экономического развития РФ, — сообщает ИА PrimaMedia.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что пока Россия отстает по показателю от мировых лидеров, которые сделали это приоритетом экономической политики. В августе 2017 года Правительство запустило профильную программу, через которую помогает регионам работать над производительностью труда. В нее включили более 200 предприятий. Её цель – помочь регионам реализовать соответствующие проекты, апробировать целый ряд типовых решений. Предусмотрены различные инструменты финансовой поддержки, запущена программа льготных займов Фонда развития промышленности.

"В рамках предварительных итогов, на отдельных предприятиях рост производительности труда может составить более 20 процентов", — заявил глава кабмина. Напомним, что в майском Указе Президент поставил задачу по росту производительности труда темпами не ниже 5 процентов в год.

Добиться увеличения эффективности работников можно, создав среду, в которой люди были бы заинтересованы в повышении своей результативности, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

"В таком вопросе, как производительность труда, имеют одинаковое значение как материальные, так и не материальные стимулы. На каждом отдельном предприятии профессиональные консультанты могут готовить корпоративные дорожные карты по повышению эффективности сотрудников. Кроме того, руководители должны менять культуру производства. Для госкомпаний рост такой эффективности и вовсе должен стать обязательным показателем. Образцовыми должны стать государственные организации. Всё это очень важно, потому что рост производительности труда – драйвер развития экономики", — отметил сенатор.

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