Прежний городской океанариум. Фото: Сайт МУП "Аквамир"

Депутаты думы Владивостока признали неэффективной деятельность предприятия «Аквамир»

На заседании думского комитета прозвучала идея передать бывший городской океанариум в ведение другого управления

18 июля, PrimaMedia. Финансово-хозяйственная деятельность владивостокского муниципального унитарного предприятия "Аквамир", более известного как "бывший океанариум", была рассмотрена депутатами на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока. Итогом заседания, состоявшегося сегодня, 18 июля, стало решение депутатов признать работу предприятия неэффективной и направить запрос о прокурорской проверке договоров аренды, по которым "Аквамир" сдает свои площади коммерсантам.

Депутаты заслушали краткий доклад директора муниципального предприятия "Аквамир" о текущем положении дел во вверенном ему учреждении. Были названы цифры убытков, которые несет предприятие: за 2017 год их накопилось 3, 8 млн. При этом, по свидетельству представителей контрольно-счетной палаты, доходы "Аквамира" от сдачи площадей в аренду после того, как их перестали делить с ТИНРО-центром, выросли в 11,5 раз.

У членов комитета возникли вопросы по поводу того, что директор предприятия за год не предпринял эффективных шагов к экономическому развитию. В протокол решения занесли ряд предложений – в том числе, о прокурорской проверке пяти договоров аренды. Также депутатами был поставлен вопрос стоимости аренды за квадратный метр, которая в несколько раз ниже рыночной цены.

Еще одно предложение, которое выдвинули члены комитета, касалось передачи МУП "Аквамир" в ведение управления культуры либо иного ведомства – на усмотрение главы города. По мнению депутатов, такой шаг помог бы пересмотреть политику работы учреждения и задать ему новую мотивацию.

Справка. Как известно, руководство ТИНРО-центра расторгло договор аренды с МУП "Аквамир" с 1 января 2017 года, это решение было согласовано с Федеральным агентством по рыболовству — руководящим профильным ведомством института. С учетом размеров арендной платы и расходов на содержание в последние годы океанариум прибыли не приносил, билеты едва окупали содержание экспозиций. Доходы же предприятие получало от сдачи площадей в аренду коммерческим организациям – в частности, двум популярным ресторанам.

С уходом ТИНРО из бывшего здания океанариума было решено сделать в этом месте резиденцию Нептуна.

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