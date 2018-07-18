Происшествия. 18 июля, 20:25
Косатки. Фото: https://pixabay.com

Генпрокуратура выявила незаконную продажу за 270 млн семи косаток из Приморья и Хабаровска

Предприниматели перепродали дельфинов за рубеж

18 июля, PrimaMedia. Генеральная прокуратура РФ инициировала уголовное дело о незаконной продаже семи косаток (Orcinus orca) более чем на 270 млн рублей. Предприниматели содержали дельфинов на базах в Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Установлено, что в 2012-2015 годах руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности. На этом основании им были выданы разрешения на вылов более десяти особей.

На самом деле злоумышленники, получившие разрешения на вылов крупных дельфинов, намеревались их продать. Семь отловленных особей содержали на базах в Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж", – рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, согласно таможенным документам стоимость только одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма причиненного РФ ущерба превышает 270 млн рублей.

Предварительно в действиях руководителей коммерческих структур выявлены признаки мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Результаты процессуальной проверки взяты под особый контроль, добавили в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года мораторием Международной китобойной комиссии, их отлов на территории России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях.

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