Сенатор Ростислав Гольдштейн: Рост спроса на ипотеку — позитивный экономический маркер

19 июля, PrimaMedia. Об уверенном росте кредитования населения сообщила Президенту Владимиру Путину глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что за последние полгода проведена значительная работа по оздоровлению банковской системы, — сообщает ИА PrimaMedia.
Из приведенных цифр: 8,5% – рост кредитов экономики. Ускоренно растут кредиты физическим лицам – на 18,9%.
"Ипотека, много раз её обсуждали, она продолжает расти высокими темпами, 22,4% темпы роста год к году, это очень большие темпы, — заметила глава ЦБ. — Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне – 9,56%. Но есть потенциал и для дальнейшего снижения ставки".
В данный период кредитование малому и среднему бизнесу растёт быстрее, чем в целом кредитование предприятиям – 6,9%.
"Важно, что Центробанк сейчас включается не только в регулирование рисков, а прорабатывает стимулы для малого и среднего бизнеса больше кредитоваться под развитие производства. Сейчас руководство страны делает ставку на то, чтобы увеличить приток инвестиций в российские проекты, ведь это один из элементов, на которые опирается диверсифицированная экономика. И, безусловно, успех во многом зависит от отлаженной, эффективной, выгодной для бизнеса и, что важно, предсказуемой банковской системы", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.
Позитивным признаком по мнению главы Центробанка является и ростипотечных кредитов. Раньше граждане брали кредиты в банках в основном на потребление. Сейчас 44% всех кредитов, то есть почти половина – на покупку жилья, то есть ипотечные. Пять лет назад этот показатель составлял всего 27%.
"Такая положительная динамика говорит о росте благосостояния населения. Граждане все чаще переходят от покупки в кредит простых бытовых вещей к более серьезным и капиталоемким вложениям – приобретению жилья, что возможно при двух условиях: росте дохода и уверенности в стабильности заработка и завтрашнем дне. Это важный, позитивный экономический маркер", — отметил сенатор Ростислав Гольдштейн.
Эксперты отмечают, что сегодня в России низкий уровень просрочки по ипотеке. Она составляет порядка 1,3%. Это свидетельствует о хорошем качестве кредитов и их обслуживании.