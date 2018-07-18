Затонувший в Японском море крейсер «Дмитрий Донской» Южная Корея может передать России

По словам экспертов, либо РФ передадут находку в качестве жеста доброй воли, либо нет, так как корабль нашли не на нашей территории

18 июля, PrimaMedia. Россия может договориться с Южной Кореей о передаче крейсера "Дмитрий Донской", который нашли в Японском море. Так считает командир поискового объединения "АвиаПоиск", председатель приморского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Ярослав Ливанский, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в ситуации должны разбираться обе стороны, так как отсутствует четкая процедура. "Либо нашей стороне передадут находку в качестве жеста доброй воли, либо нет, так как корабль нашли не на нашей территории. Все будет зависеть от договоренностей сторон", — добавил Ливанский.

Он подчеркнул, что найденный крейсер — бесценная реликвия для России, объект героического и трагического прошлого, боевой истории страны. "Поэтому найденное на борту крейсера неотделимо от общей ценности находки", — отметил специалист.

Командир поискового объединения с сожалением отметил, что работы по поиску и подъему затонувших кораблей Россия почти не ведет. Военно-исторические общества организуют экспедиции — чаще на западе страны, но на Дальнем Востоке все ограничивается осмотром затонувших кораблей или подъемом отдельных деталей.

Позиция правительства Южной Кореи по вопросам возможного подъема крейсера "Дмитрий Донской" пока неизвестна. Юрист-международник Анатолий Капустин сообщил РИА Новости, что корабль принадлежит России, факт его нахождения в территориальных водах другого государства не дает автоматических прав этому государству на присвоение крейсера и найденного на нем имущества.

Накануне корейская компания "Синиль" (Shinil Group), занимающаяся, в частности, строительным бизнесом, сообщила, что затонувший в 1905 году крейсер "Дмитрий Донской" найден на глубине 434 метра у южнокорейского острова Уллындо. На его борту отчетливо видна надпись с названием судна. По утверждению компании, на борту корабля якобы находятся сокровища на сумму более чем 130 миллиардов долларов. "Синиль" собирается организовать подъем судна со дна моря.

Военный историк, доцент департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ, кандидат политических наук Кирилл Колесниченко уверен, что корейская компания заявила о сокровищах для привлечения внимания.

"У каждого корабля была своя казна. Сосредотачивать все на одном было бы опасно, потому что корабль мог погибнуть, и вся казна бы пошла на дно. Да и зачем везти ее морем до Владивостока, если можно с минимальным риском отправить золото на поезде? Скорее всего, это миф", — рассказал Колесниченко.

Он подчеркнул, что любой погибший корабль, на борту которого находятся останки членов экипажа, считается воинским захоронением, поэтому поднимать корабль или проводить на нем любые работы без разрешения России нельзя.