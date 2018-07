Модель из Владивостока стала Мисс Top Model of the World - Россия 2018

Екатерина Асташенкова. Фото: инстаграм Екатерины https://www.instagram.com/katerinastash

В ноябре Екатерина Асташенкова будет представлять Россию в финале конкурса красоты

18 июля, PrimaMedia. 20-летняя модель из Владивостока Екатерина Асташенкова стала Мисс Top Model of the World — Россия 2018. Девушка победила в национальном конкурсе, став самой красивой моделью в стране, и в ноябре будет представлять Россию в финале одного из старейших в мире конкурсов красоты, сообщает ИА PrimaMedia.

Красавица в этом году окончила ВГУЭС и в июле переезжает в Москву. Об успехе в конкурсе красоты Екатерина поделилась в своем Instagram.

"Miss Top Model of the World — Russia 2018. Мой успешный дебют в конкурсе красоты! Впереди мировой финал, который состоится в ноябре на Карибах (о.Гренада), где я буду представлять Россию", – написала Екатерина.



Екатерина Асташенкова. Фото: инстаграм Екатерины: https://www.instagram.com/katerinastash

Справка: Top Model of the World – является одним из старейших и авторитетнейших в мире конкурсов и входит в топ-5 мировых конкурсов красоты. Это единственный конкурс, который презентует профессиональных моделей и работает в сфере мировой фешн-индустрии и модельного бизнеса. Конкурс Top Model of the World был учрежден в 1993 году в Майами (США), а сегодня в рамках конкурса ежегодно проводятся более чем 60 лицензионных соревнований по всему земному шару: в Испании, Боливии, Бразилии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Сальвадоре, Кюрасао, Румынии, Венесуэле, Пуэрто-Рико, Эфиопии и многих других. В национальных соревнованиях ежегодно принимают участие более 150 000 делегатов со всего мира! Каждая победительница национального конкурса представляет свою страну на мировом финале. Прямой эфир этого мероприятия, которое проводится в формате яркого шоу, собирает более 300 миллионов зрителей.

