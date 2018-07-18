Екатерина Асташенкова. Фото: инстаграм Екатерины https://www.instagram.com/katerinastash

Модель из Владивостока стала Мисс Top Model of the World - Россия 2018

В ноябре Екатерина Асташенкова будет представлять Россию в финале конкурса красоты

18 июля, PrimaMedia. 20-летняя модель из Владивостока Екатерина Асташенкова стала Мисс Top Model of the World — Россия 2018. Девушка победила в национальном конкурсе, став самой красивой моделью в стране, и в ноябре будет представлять Россию в финале одного из старейших в мире конкурсов красоты, сообщает ИА PrimaMedia.

Красавица в этом году окончила ВГУЭС и в июле переезжает в Москву. Об успехе в конкурсе красоты Екатерина поделилась в своем Instagram.

"Miss Top Model of the World — Russia 2018. Мой успешный дебют в конкурсе красоты! Впереди мировой финал, который состоится в ноябре на Карибах (о.Гренада), где я буду представлять Россию", – написала Екатерина.

Екатерина Асташенкова

Екатерина Асташенкова. Фото: инстаграм Екатерины: https://www.instagram.com/katerinastash

Справка: Top Model of the World – является одним из старейших и авторитетнейших в мире конкурсов и входит в топ-5 мировых конкурсов красоты. Это единственный конкурс, который презентует профессиональных моделей и работает в сфере мировой фешн-индустрии и модельного бизнеса. Конкурс Top Model of the World был учрежден в 1993 году в Майами (США), а сегодня в рамках конкурса ежегодно проводятся более чем 60 лицензионных соревнований по всему земному шару: в Испании, Боливии, Бразилии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Сальвадоре, Кюрасао, Румынии, Венесуэле, Пуэрто-Рико, Эфиопии и многих других. В национальных соревнованиях ежегодно принимают участие более 150 000 делегатов со всего мира! Каждая победительница национального конкурса представляет свою страну на мировом финале. Прямой эфир этого мероприятия, которое проводится в формате яркого шоу, собирает более 300 миллионов зрителей.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Жительница Владивостока поспорит за корону "Красы Вселенной-2018"

"Я подумала, в жюри ошиблись": модель из Владивостока о награде на "Красе России 2018"

Модель из Владивостока поборется за корону конкурса красоты "Краса России-2018"

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Картина дня

Среди кандидатов в губернаторы Приморья появился холостяк

14:20

В администрации Приморья не могут найти главного по СМИ после ухода Алексея Казакова

13:00

В Приморье анонсировали новые отставки глав муниципалитетов

18:20

Как будут закрывать мусоросжигательный завод во Владивостоке

17 июля, 19:10

В Японском море нашли крейсер "Дмитрий Донской", затонувший после Цусимского сражения

17 июля, 11:25

Через четыре года аэропорт Владивостока могут временно закрыть
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах «Билайн»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia