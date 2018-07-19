Авиаперевозки в Крым и регионы Дальнего Востока не будут облагать НДС до 2025 года

В 2018 году истекает срок нулевой ставки по тарифам на авиаперевозки в Крым. Фото: ИА PrimaMedia

Депутаты Госдумы поддержали предложение в первом чтении

19 июля, PrimaMedia. Госдума поддержала поправки в законопроект об изменении ставки НДС, согласно которым, до 1 января 2025 года будет установлена нулевая ставка НДС на пассажирские авиаперевозки в регионы Дальнего Востока, а также в Крым, передает ИА AmurMedia.

Кстати, в 2018 году истекает срок нулевой ставки по тарифам на авиаперевозки в Крым, поэтому ее продление скажется благоприятно на турпоток.

Депутаты объяснили, что не выступают за бессрочную ставку, а дают возможность проанализировать до какого срока она необходима и нужно ли ее дальше продлевать.