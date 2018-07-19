Увеличение ставки даст, по мнению специалистов, увеличение дохода в бюджет страны. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

Госдума приняла во втором чтении проект закона о повышении НДС до 20%

ЦБ прогнозирует увеличение цен на продукты и товары

19 июля, PrimaMedia. Депутаты Госдумы намерены увеличить НДС в России с 18 до 20%. За данный проект об увеличении налога на добавленную стоимость законотворцы проголосовали уже во втором чтении, передает ИА AmurMedia.

Увеличение ставки даст, по мнению специалистов, пополнение в бюджет страны суммы в размере 600 млрд до 630 млрд руб. в год. И в дальнейшем эта цифра будет только расти.

Деньги планируют потратить на реализацию социальных программ о которых президент России говорил в мае.

В свою очередь, ЦБ отметил, что с увеличением ставки НДС могут вырасти и цены. Заметно это будет уже в этом году. Однако, это не затронет такие продукты, как: мясо, молочную продукцию, крупы, хлеб, на которые действует льготная налоговая ставка, которую повышать не думают.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Авиаперевозки в Крым и регионы Дальнего Востока не будут облагать НДС до 2025 года

06:15

Почти полмиллиарда рублей налогов получил краевой бюджет от игорной зоны "Приморье"

17 июля, 16:35

Центробанк предупредил о предстоящем росте цен

17 июля, 11:45

Каким будет повышение цен из-за роста НДС рассказал глава Минфина Силуанов

16 июля, 07:55

Обладателям дорогих автомобилей стал приходить «налог на роскошь»

13 июля, 14:05
Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут

16 июля, 19:20

Министр финансов РФ Антон Силуанов предупреждает о радикальном уменьшении пенсий в России

16 июля, 07:55

Каким будет повышение цен из-за роста НДС рассказал глава Минфина Силуанов

16 июля, 10:55

Лже-силовики открыли сезон охоты: банда "отжимает" квартиры у пожилых россиян

17 июля, 06:10

Комитет Госдумы РФ одобрил повышение пенсионного возраста в России

17 июля, 10:45

Утекают: "Сбербанк" и "Яндекс" прокомментировали утечку данных россиян
Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 можно приобрести только в салонах «Билайн»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia