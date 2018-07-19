Госдума приняла во втором чтении проект закона о повышении НДС до 20%

Увеличение ставки даст, по мнению специалистов, увеличение дохода в бюджет страны. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

ЦБ прогнозирует увеличение цен на продукты и товары

19 июля, PrimaMedia. Депутаты Госдумы намерены увеличить НДС в России с 18 до 20%. За данный проект об увеличении налога на добавленную стоимость законотворцы проголосовали уже во втором чтении, передает ИА AmurMedia.

Увеличение ставки даст, по мнению специалистов, пополнение в бюджет страны суммы в размере 600 млрд до 630 млрд руб. в год. И в дальнейшем эта цифра будет только расти.

Деньги планируют потратить на реализацию социальных программ о которых президент России говорил в мае.

В свою очередь, ЦБ отметил, что с увеличением ставки НДС могут вырасти и цены. Заметно это будет уже в этом году. Однако, это не затронет такие продукты, как: мясо, молочную продукцию, крупы, хлеб, на которые действует льготная налоговая ставка, которую повышать не думают.